Jak prawidłowo przechowywać czosnek?

Jeśli czosnek jest prawidłowo przechowywany, może bezpiecznie leżeć przez wiele miesięcy. Istnieje kilka sposobów prawidłowego przechowywania czosnku bez utraty smaku lub skrócenia jego żywotności.

W temperaturze pokojowej

Przechowywanie główki czosnku w całości to najlepszy sposób na przechowywanie świeżego czosnku. Po pęknięciu główki żywotność czosnku zmniejsza się. Zwykle taka główka czosnku przetrwa około 10 dni. Najłatwiejszym sposobem przechowywania świeżego czosnku w domu jest przechowywanie go w siateczce w temperaturze pokojowej.

Świeży czosnek najlepiej przechowywać w suchych, ciemnych miejscach. Idealna temperatura przechowywania czosnku wynosi około 15-18 °C przy niezbyt dużej wilgotności.

W lodówce

Czosnek można również przechowywać w szufladzie na warzywa w lodówce. Jednak taki czosnek zacznie kiełkować wkrótce po wyjęciu z lodówki. Chociaż taki czosnek jest jadalny, nie jest idealny i ma bardziej gorzki smak. Dlatego jeśli zdecydujesz się przechowywać czosnek w ten sposób, pamiętaj, aby przechowywać go w lodówce, dopóki nie będziesz chcieć go użyć. Resztki obranego lub posiekanego czosnku można również przechowywać w lodówce. Najlepszym sposobem przechowywania resztek czosnku jest umieszczenie go w szczelnym, zamkniętym pojemniku w lodówce.

W zamrażarce

Inną opcją przechowywania czosnku jest jego zamrożenie. Jednak niektórzy uważają, że mrożony czosnek nie jest tak smaczny jak świeży. Najłatwiejszym sposobem przechowywania czosnku w zamrażarce jest obranie ząbków, zmielenie czosnku, dodanie odrobiny wody lub bulionu i zamrożenie go w tacce do lodu. Kostki lodowe czosnku powinny być przechowywane w szczelnym pojemniku w zamrażarce do 1 miesiąca bez utraty smaku.

Inne sposoby przechowywania czosnku

Właściwe przechowywanie świeżego czosnku ma kluczowe znaczenie dla zachowania jego smaku i maksymalizacji jego żywotności. Istnieją jednak inne sposoby przechowywania czosnku poza użyciem lodówki lub zamrażarki.

Pieczony czosnek

Pieczenie czosnku w piekarniku to nie tylko smaczny sposób na czosnek, ale także sposób przechowywania go w zamrażarce przez czas nieokreślony. Pieczonego czosnku można używać podobnie do świeżego. Aby upiec czosnek, po prostu nasmaruj naczynie do pieczenia oliwą z oliwek i umieść czosnek w piekarniku w temperaturze 175 ° C na około 45 minut. Po upieczeniu odkrój końcówki i wyciśnij miękki czosnek do szczelnego pojemnika, który umieścisz po wystygnięciu w zamrażarce. Przechowuj pieczony czosnek w lodówce do 1 tygodnia, a w zamrażarce tyle ile potrzeba. Pieczenie czosnku w oleju zapobiega całkowitemu zamarznięciu czosnku, dzięki czemu jest bardzo łatwy w użyciu w razie potrzeby.

Marynowanie czosnku

Aby marynować czosnek i przechowywać go w lodówce, postępuj tak, jak przebiega marynowanie dowolnego warzywa: przygotuj słoik, zalewę octową i warzywa, które chcesz marynować. Chociaż marynowanie czosnku wymaga nieco więcej pracy, może wydłużyć jego żywotność do kilku miesięcy. Zwróć uwagę, że marynowanie balansuje smak czosnku. Jest to jednak pyszny dodatek do wielu potraw, w tym sałatek, frytek i hummusu.

Suszenie czosnku

Innym łatwym sposobem przechowywania czosnku jest jego wysuszenie. Aby wysuszyć czosnek, po prostu obierz ząbki i pokrój czosnek na cienkie plasterki. Suszarka do żywności działa tu najlepiej. Jeśli jej nie masz, po prostu umieść plastry czosnku na blasze do pieczenia i włóż do piekarnika na 45 °C na około 30 minut. Gdy czosnek będzie chrupiący, przechowuj go w szczelnym pojemniku w temperaturze pokojowej przez kilka miesięcy. Suszone plastry czosnku można również dodać do oleju, aby uzyskać olej o smaku czosnku, który można stosować do przyrządzania sałatek i wielu innych potraw. Jeśli zrobisz olej o smaku czosnku, pamiętaj, aby przechowywać go w lodówce, gdzie może stać do 3 tygodni.

Pamiętaj, że nigdy nie należy wkładać świeżego, niegotowanego czosnku do oleju. Stwarza to środowisko dla bakterii zwanych Clostridium botulinum, które powodują botulizm, rzadką, ale poważną chorobę atakującą nerwy organizmu.