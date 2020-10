Twój odbyt też wydziela zapachy. Co mogą one oznaczać?

Sprawdzanie, co dzieje się z odbytem, nie jest dziwne. Lekarze zalecają to jako sposób, aby dowiedzieć się więcej o jednej z najbardziej intymnych części ciała. Ale jeśli nowy poziom znajomości twojego odbytu sprawił, że zastanawiasz się, dlaczego pachnie w określony sposób, chirurg analny może wyjaśnić wszystko, co musisz wiedzieć.