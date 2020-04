Najlepsze triki dietetyczne, aby zachować zdrowie podczas kwarantanny

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała wiele znaczących zmian w naszym codziennym życiu. Dotyczą one sposobu, w jaki przestrzegamy diety i dbamy o nasze zdrowie. Codzienna dezynfekcja i właściwe praktyki higieniczne stały się nową normą. Jeśli jednak zaniedbujemy nasz układ odpornościowy w wyniku złych wyborów żywieniowych, czas zastosować kilka trików dotyczących diety. Szczególnie teraz, gdy jest mało miejsca na ćwiczenia i aktywność fizyczną.

Susie Burrell, dietetyczka z Sydney i założycielka ShapeMe, strony internetowej specjalizującej się w spersonalizowanych i ukierunkowanych przez dietetyka planach odchudzania, podzieliła się najlepszymi sztuczkami dietetycznymi, które pomogą zachować zdrowie podczas pandemii koronawirusa.

Ogranicz przekąski

Przekąski mogą być pożywnym źródłem energii dla osób aktywnych. Możemy jednak nie potrzebować ich między posiłkami, zwłaszcza gdy spędzamy dużo więcej czasu w pozycji siedzącej i gdy formalne ćwiczenia są ograniczone. Ścisłe przestrzeganie trzech posiłków dziennie bez żadnych dodatkowych przekąsek ostatecznie pomoże zapobiec przyrostowi masy ciała w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jeśli musisz coś zjeść, wybierz zdrowe opcje, takie jak warzywne ciasto, surowe owoce lub orzechy.

Zmodyfikuj ulubione przepisy

Kwarantanna domowa daje nam dużo czasu na gotowanie, co jest dobre, jeśli chodzi o odżywianie. „Jedynym problemem jest to, że możemy się trochę przyzwyczaić do domowych posiłków i pozwolić sobie na więcej kalorii, kiedy mamy czas na przygotowywanie bardziej wyszukanych dań”, powiedziała Burrell. Jeśli uwielbiasz gotowanie i próbowanie nowych potraw, zaleca się przejście na ich lżejsze wersje, aby zmniejszyć dodatkowe kalorie. Możesz zastąpić zwykły makaron pełnoziarnistym, lub tłustą śmietanę jogurtem.

Zrób dziennik kalorii

Obsesyjne śledzenie kalorii może nie być preferowaną opcją dla tych, którzy uważają, że zwiększa koncentrację na jedzeniu. Jednak prowadzenie ogólnego dziennika żywności lub rejestrowanie kalorii może pomóc nam pamiętać o tym, co jemy. „Przeciętna kobieta z minimalną aktywnością będzie potrzebować zaledwie 1200–1400 kalorii dziennie, podczas gdy mężczyźni będą potrzebować od 1800 do 2000” – powiedziała Burrell. „Biorąc pod uwagę, że pojedynczy muffin lub tabliczka czekolady zawiera co najmniej 25 procent zapotrzebowania na kalorie w ciągu całego dnia, łatwo jest zjeść za dużo, bezmyślnie przeżuwając dodatkowe przekąski i smakołyki”.

Planuj swój lunch

„Wielu z nas rozpocznie dzień z najlepszymi intencjami, jeśli chodzi o nasze jedzenie, ale gdy nie będzie wiedział, co zjeść na lunch, chwyci po ciasto lub zamówi wysokokaloryczną potrawę” – powiedział Burrell. Mając to na uwadze, zacznij każdy dzień pracy od ustalenia tego, co zjesz, aby nie wybierać niezdrowych opcji jedzenia, gdy nadejdzie czas posiłku. Możesz przygotować lunch jeszcze wieczorem, lub na początku dnia.

Trzymaj jedzenie poza zasięgiem wzroku

Dostępność może determinować spożycie żywności. Jeśli w zasięgu wzroku znajdują się kuszące smakołyki, prawdopodobnie zjesz je, niezależnie od tego, czy jesteś głodny. Jeśli chcesz utrzymać wagę podczas pracy w domu, najlepiej ograniczyć dostępność kuszących potraw, a także trzymać przekąski i inne produkty daleko od pola widzenia. „Pozbądź się przekąsek lub upewnij się, że zostały umieszczone z tyłu szafek i trzymaj tylko niezbędne produkty pod ręką” – powiedział Burrell.

