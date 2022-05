Jedz kolendrę! Poznaj 6 zaskakujących korzyści zdrowotnych płynących ze spożywania tego zioła

Kolendra wywodzi się z krajów Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego. Jest uprawiana m.in. w Indiach, Chinach, Maroko, Syrii czy Etiopii. Zawiera wiele witamin i składników mineralnych, między innymi:

witaminę A,

witaminę C,

witaminę K,

witaminy z grupy B,

fosfor,

wapń,

magnez,

żelazo.

Cała roślina jest jadalna. Nasiona oraz liście można dodawać do gotowanych potraw. Liście kolendry stanowią alternatywę dla natki pietruszki. Można przyrządzić z nich m.in. pesto, dania curry, pad thai oraz wiele innych. Doskonale smakuje też herbata z kolendry, która poprawia trawienie. Herbatę przygotowuje się z liści kolendry, gotując je przez co najmniej pięć minut. Można dosłodzić ją miodem do smaku.

Korzyści płynące ze spożywania kolendry

Nasiona, ekstrakt i olej z kolendry obniżają poziom cukru we krwi poprzez aktywację niektórych enzymów, które pomagają go usunąć. Badanie na szczurach z otyłością i wysokim poziomem cukru we krwi wykazało, że pojedyncza dawka (20 mg na kg) ekstraktu z nasion kolendry obniżyła poziom cukru we krwi o 72 mg/dl w ciągu 6 godzin. Wykazała działanie podobne do leku na obniżenie poziomu cukru we krwi – glibenklamidu.

Sprawdź, jakie jeszcze korzyści dla zdrowia przynosi spożywanie kolendry

Zapobiega nowotworom

Kolendra zawiera przeciwutleniacze, w tym terpinen, kwercetynę i tokoferole, wykazujące działanie przeciwnowotworowe.

Badania dowodzą, że przeciwutleniacze zawarte w ekstrakcie z nasion kolendry obniżają stan zapalny i spowalniają wzrost komórek raka płuc, prostaty, piersi i okrężnicy.



Zmniejsza ryzyko chorób serca

Kolendra obniża czynniki ryzyka chorób serca, takie jak wysokie ciśnienie krwi i poziom cholesterolu LDL. Używanie ostrych ziół i przypraw, takich jak kolendra, pomaga też zmniejszyć spożycie sodu, co korzystnie wpływa na pracę serca.

Stwierdzono, że w populacjach, które używają w swojej kuchni kolendrę, wskaźniki chorób serca są zwykle niższe w porównaniu z osobami stosującymi dietę bogatą w cukier i sól.



Zapobiega chorobom mózgu

Badanie na myszach wykazało, że spożywanie liści kolendry poprawia pamięć, co sugeruje, że roślina może mieć zastosowanie w leczeniu choroby Alzheimera, choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego.



Poprawia pracę jelit

Zarówno liście jak i nasiona kolendry posiadają właściwości rozkurczowe, zwiększają wydzielanie gazów i zapobiegają wzdęciom. Stwierdzono, że kolendra łagodzi objawy niestrawności i poprawia pracę jelit.



Ma właściwości odświeżające



Kolendra pozwala wyeliminować brzydki zapach z ust. Liście tej rośliny, podobnie jak natka pietruszki, działają odświeżająco na oddech.Czytaj też:

