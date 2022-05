Uwaga na skażone toksycznymi pestycydami warzywa i owoce z Europy. Jest najnowszy raport

Jak wskazuje raport opublikowany w dzienniku „The Brussels Times” największy odsetek skażonych toksycznymi pestycydami warzyw i owoców znajdziemy w Belgii, bo aż 34 proc. Kolejne miejsca w niechlubnym rankingu zajmują: Irlandia – tam skażonych jest 26 proc. warzyw i owoców, Francja – 21 proc. oraz Włochy – 21 proc. Polska znalazła się na 12 miejscu z 16 proc. skażonych produktów w badanych próbkach.

Dlaczego dochodzi do skażenia?

W ocenie ekspertów do dramatycznego wzrostu zanieczyszczeń warzyw i owoców sprzedawanych w Europie dochodzi z powodu nierespektowania przez państwa UE przepisów. Zgodnie z unijną strategią z 2020 roku, stosowanie najbardziej niebezpiecznych pestycydów w UE powinno zostać zmniejszone do 2030 roku. Zamiast jednak zbliżać się do przyjętych założeń, wiele krajów od nich się oddala – wskazują specjaliści.

Jakie konsekwencje dla zdrowia może mieć spożywanie zanieczyszczonych warzyw i owoców?

Lekarze przestrzegają, że spożywanie zanieczyszczonych toksycznymi pestycydami warzyw i owoców może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Może spowodować wystąpienie chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycę i nowotwory. Taki sposób wytwarzania żywności jest również niekorzystny dla środowiska: zatruwa rzeki i inne ekosystemy.

Pestycydy: czy wszystkie są niebezpieczne?

Pestycydy to substancje, które służą do ochrony roślin uprawnych i żywności przed szkodnikami, w szczególności: owadami, grzybami, chwastami, a także bakteriami. Zaletą pestycydów jest ograniczony w czasie wysoki stopień ich aktywności, a także selektywne działanie. Z założenia są więc nieszkodliwe dla zdrowia, niestety zdarza się, że ich toksyczne związki pozostają w produktach rolnych i spożywczych, wodzie oraz glebie.

Owoce najbardziej podatne na zanieczyszczenia pestycydami

Na liście najbardziej zanieczyszczonych chemikaliami warzyw i owoców zanlazły się:

