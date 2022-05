Pokonaj wysoki cholesterol w naturalny sposób! Włącz do swojej diety ten składnik

Chociaż istnieje wiele przyczyn podwyższonego poziomu cholesterolu, jedną z najczęstszych jest nieprawidłowa dieta bogata w tłuszcze nasycone. Znajdziemy je w maśle, ciastach, herbatnikach, tłustym mięsie, kiełbasie, wędlinach i serze. Żeby więc obniżyć poziom cholesterolu, konieczny jest dobór odpowiednich produktów, które znajdą się w codziennym jadłospisie – wskazują dietetycy.

Pierwszy krok

Jeśli masz wysoki poziom cholesterolu, pierwszym krokiem, który musisz podjąć, jest wyeliminowanie z diety produktów bogatych w tłuszcze nasycone.

Czym zastąpić produkty bogate w tłuszcze nasycone?

Najnowsze badania potwierdzają, że kluczowym składnikiem mającym wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu jest błonnik pokarmowy. Można go znaleźć we wszystkich owocach i warzywach. Doskonałym źródłem błonnika są m.in.:

słodkie ziemniaki,

bakłażan,

okra,

brokuły,

jabłka,

truskawki,

suszone śliwki,

rośliny strączkowe, takie jak: fasola, groch i soczewica,

owies.

Eksperci przypominają, żeby owoce i warzywa jeść co najmniej pięć razy dziennie.

Na co jeszcze wpływa jedzenie błonnika?

Spożycie ok. 25 gramów błonnika pokarmowego dziennie ma wpływ nie tylko na obniżenie poziomu cholesterolu, ale również pozwala:

zredukować wagę,

obniżyć ciśnienie krwi,

obniżyć poziom cukru we krwi.

Regularne spożywanie błonnika zapobiega więc cukrzycy, chorobom serca, udarom mózgu, a nawet rakowi piersi lub okrężnicy.

Konsekwencje wysokiego poziomu cholesterolu

Lekarze przypominają, żeby regularnie kontrolować poziom cholesterolu. Organizm człowieka potrzebuje cholesterolu, by mógł prawidłowo funkcjonować. Cholesterol bierze udział w trawieniu pokarmów, wytwarzaniu hormonów i wytwarzanie witaminy D. Jego poziom nie powinien jednak być zbyt wysoki. Przy wysokim poziomie cholesterolu w naczyniach krwionośnych zaczynają pojawiać się złogi tłuszczowe, co utrudnia przepływ wystarczającej ilości krwi przez tętnice. Ma to niekorzystne konsekwencje dla zdrowia, może doprowadzić do choroby wieńcowej, zawału serca i udaru.

