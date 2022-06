Poznaj 5 naturalnych substancji, które możesz użyć zamiast balsamu

Wśród produktów, które z powodzeniem mogą zastąpić kupowane w sklepach balsamy do ciała, na pierwszym miejscu znajduje się miód, który posiada nie tylko właściwości odżywcze, ale również złuszczające i przeciwutleniające. Z powodzeniem można też wykorzystać oleje i olejki aromatyczne oraz masło, z których łatwo zrobić domowy krem nawilżający. Dobrze sprawdza się też owies – podpowiadają kosmetolodzy.

Co zamiast balsamu? Zamienniki

1) Miód

Dzięki swoim właściwościom kojącym, nawilżającym, złuszczającym, przeciwutleniającym i antybakteryjnym, naturalny miód stanowi doskonały substytut balsamu. Najlepiej do tego celu nadaje się miód gryczany.

Miód przyspiesza w naturalny sposób proces gojenia ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy. Jeśli więc masz na ciele blizny, rozstępy czy drobne ranki miodowy balsam będzie dobrym wyborem. Żeby w pełni delektować się tym naturalnym kosmetykiem, trzeba przeznaczyć na to czas, bo używanie go w pośpiechu może sprawić, że możesz zabrudzić ubranie.

2) Olejki aromatyczne i oleje

Oleje i olejki aromatyczne mają zarówno właściwości nawilżające, kojące, relaksujące i lecznicze. Nie podrażniają skóry. W domowej pielęgnacji najlepiej sprawdzają się:

olej kokosowy,

olej ze słodkich migdałów,

olejek lawendowy,

olej jojoba,

olej kadzidłowy,

olejek różany,



olej z pestek winogron.

Oleje aromaterapeutyczne można nakładać bezpośrednio na skórę i wcierać lub dodać kilka kropli do kąpieli w wannie. Kosmetolodzy radzą, żeby używać też do pielęgnacji łagodnego olejku dla dzieci, także nie podrażni skóry i działa nawilżająco. Nie polecają natomiast używania olejów spożywczych np. oleju rzepakowego, bo może on podrażniać skórę, a nawet zatykać pory.

3) Masło

Masło silniej nawilża skórę niż zwykły balsam. Jest korzystne zwłaszcza jeśli twoja skóra jest sucha lub masz egzemę. Wnika głęboko w skórę, zapewniając intensywne nawilżenie i pozwalając skórze w pełni korzystać z jego właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych – zachęcają kosmetolodzy.

Do sporządzenia balsamu najlepiej nadaje się:

masło shea,

masło mango,

masło kakaowe.

4) Domowy krem nawilżający

Zamiast balsamu można też zdobić krem nawilżający, łącząc następujące składniki:

1/3 szklanki oleju aromaterapeutycznego np. oleju kokosowego, ze słodkich migdałów lub winogron,

1/3 szklanki stopionego wosku kandelilla lub wosk pszczeli,

1/3 szklanki masła np. masła shea lub kakaowego.

Po ostygnięciu i stwardnieniu mieszaniny można zacząć jej używać. Jeśli jest zbyt twarda, dodaj kilka dodatkowych kropli płynnego oleju – wskazują kosmetolodzy.

5) Owies i woda

Owies ma naturalne właściwości nawilżające i doskonale nawilża skórę. Żeby przygotować domowy balsam z owsa i wody, należy połączyć trzy łyżki suchego owsa z jedną szklanką wody. Mieszankę owsa i wody można nakładać na te obszary skóry, które wymagają silnego nawilżenia.

