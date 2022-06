Lubisz sushi, jesz surowe ryby i mięczaki? Uważaj, możesz zarazić się przywrą!

Renata Witkowska–Jendyk jest lekarką wykorzystującą w terapii akupunkturę, homeopatię i ziołolecznictwo.

Monika Witkowska „Wprost”: Co to jest przywra?

Renata Witkowska–Jendyk: Przywra należy do grupy płazińców, ma płaskie i symetryczne ciało. Dorosły osobnik może mieć nawet do kilku centymetrów. Jest kilka rodzajów tego pasożyta. Najgroźniejszymi dla człowieka są: przywra wątrobowa, jelitowa, płucna oraz przywra krwi. Przywry potrafią przyczepić się do tkanek i bytować w organizmie człowieka nawet kilka lat.

Jak można zakazić się przywrami?

Można się nimi zakazić, jedząc surowe ryby, skorupiaki i mięczaki, ale też jedząc surowe warzywa i owoce, a nawet pijąc skażoną wodę.

Gdzie można zarazić się tymi pasożytami?

Z przypadkami zakażeń zgłaszają się do mnie najczęściej pacjenci, którzy wracają z dalekich podróży. Dlatego wyjeżdżając na wakacje do egzotycznych krajów, należy powstrzymać się od jedzenia surowych potraw i picia nieprzegotowanej wody, bo większość rodzajów przywr wnika do organizmu człowieka właśnie wraz z pokarmem. Jedynie przywra krwi dostaje się do organizmu przez skórę.

Z jakimi rodzajami zakażeń najczęściej ma pani do czynienia?

Zdecydowanie najczęściej spotykam się z przypadkami zakażenia przywrą wątrobową, inaczej zwaną żółciową. Można się nią zakazić poprzez zjedzenie metacerkarii, czyli larwy przywry, która znajduje się w surowych rybach słodkowodnych.

Jak przebiega zakażenie?

Zakażenie przywrą wątrobową może przebiegać bezobjawowo. Jeśli występują objawy, to jest to ból w prawym podżebrzu, zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

U chorego może też wystąpić: gorączka, osłabienie, bóle brzucha, powiększenie śledziony, powiększenie wątroby, wymioty, duszności, nudności, a także zmniejszenie masy ciała, rozdrażnienie.

Gdzie można się zarazić przywrą wątrobową?

Rejony epidemiczne to Daleki Wschód, Tajlandia, Europa, Afryka. Na Dalekim Wschodzie, ale też w Azji i Ameryce Północnej turyści zakażają się częściej przywrą jelitową.

Jak w przypadku tego rodzaju przywry to się dzieje?

Do zakażenia przywrą jelitową również dochodzi poprzez zjedzenie larw przywry, przyczepionych głównie do ryb słodkowodnych, ale czasem tez także tych morskich lub do roślin wodnych.

Jakie objawy daje zakażenie przywra jelitowa?

W tym przypadku również zakażenie zwykle przebiega bezobjawowo. Jedynie w przypadku bardzo zaawansowanych inwazji pasożyta u zakażonych osób występuje gorączka, bóle brzucha, biegunki i zaburzenia wchłaniania. Ale przywry mogą dawać nie tylko objawy ze strony układu pokarmowego. Przywra płucna na przykład atakuje układ oddechowy.

Jak rozpoznać ten rodzaj zakażenia?

Przy zakażeniu przywrą płucną charakterystycznymi objawami są: kaszel, gorączka, ból w klatce piersiowej, odkrztuszanie z krwią. W badaniu RTG klatki piersiowej można zauważyć objawy charakterystyczne dla zapalenia opłucnej. Jeśli przypadek jest przewlekły, zwykle występuje także zapalenie oskrzeli.

Jak można się zakazić przywrą płucną?

Można się nią zakazić podczas spożycia larw przywry, jedząc surowe kraby lub langusty.

W jakich rejonach świata przywra płucna występuje najczęściej?

Ten pasożyt występuje praktycznie na całym świecie, z wyjątkiem Europy i Ameryki Północnej.

Czy podobne objawy do zakażenia przywrą płucną daje przywra krwi?

Przywra krwi wywołuje chorobę zwaną schistosomatozą, która prowadzi z kolei do zakażeń układu moczowego. Możliwa jest jednak też inna lokalizacja larw tego pasożyta w naszym ciele, może on zagnieździć się w płucach. Wtedy zakażenie objawia się dusznościami i świstami w płucach, tworzą się żylaki przełyku.

Czy również można zarazić się drogą pokarmową?

Przywry płucne dostają się do organizmu poprzez skórę, do której wnikają larwy pasożyta uwalniane przez ślimaki.

Gdzie można się nimi zakazić?

Przywry krwi zwykle występują w Afryce, Ameryce Południowej, Środkowym Wschodzie, Chinach, Filipinach, Indonezji, Azji Południowo-Wschodniej.

Jak rozpoznać zakażenie tymi pasożytami i właściwie je zdiagnozować?

Zdarza się, że zanim zakażenie zostanie zdiagnozowane, mija nawet kilka lat. W tym czasie pasożyty mnożą się i rozwijają. Objawy choroby mogą być nietypowe i dlatego trudno je czasem rozpoznać. Mogą być to na przykład bóle mięśni i tkanek, zapalenie mięśni. Najnowsze badania wskazują, że jeden z rodzajów przywry – fasciolopis buski występuje u pacjentów chorujących na raka, Alzheimera, chorobę Crohna czy mięsaka Kaposiego. Nie jest więc jeszcze do końca wyjaśnione, jakie szkody przywry mogą wywołać w organizmie.

Jak usunąć przywry z organizmu?

Zawsze w takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem, który zaleci leczenie. Na skuteczność leczenia duży wpływ ma wpływ również dieta.

Jakie produkty należy wyeliminować z diety w przypadku zakażenia pasożytami?

Dieta powinna przede wszystkim eliminować cukry proste, bo one są doskonałą pożywką dla pasożytów. Należy zatem unikać wszelkich słodyczy i wysoko przetworzonej żywności. Najlepiej zrezygnować ze słodzonych napojów gazowanych, dżemów, gotowych sosów, miodu, białego pieczywa, białych makaronów. W diecie osoby zakażonej pasożytami wskazane są ostre przyprawy, sok z żurawiny i ocet jabłkowy, a także produkty bogate błonnik i białko. Należy też zwiększyć ilości płynów oraz wprowadzić do diety naturalne probiotyki, takie jak kefir, kiszone ogórki czy kiszona kapusta.

Jak w naturalny sposób pozbyć się pasożytów?

Na każdy rodzaj pasożytów polecam jedzenie suszonych pestek dyni. Pestki dyni zawierają substancję zwaną kurkubitacyną, która poraża układ nerwowy pasożytów i przyspiesza proces ich usuwania z organizmu. Dobrze sprawdza się również picie roztworu przygotowanego ze sproszkowanej ziemi okrzemkowej z wodą. Osoby zakażone pasożytami powinny jeść też czosnek. Wystarczy codziennie 1 ząbek. Podobnie działa cebula – ona również ma działanie przeciwpasożytnicze dzięki zawartości allicyny.

A jakie zioła warto zastosować?

Polecam mieszanki ziołowe, na bazie czarnego bzu, które mają zróżnicowany skład, w zależności od rodzaju zakażenia pasożytami. Raz w tygodniu należy też wypić herbatę z piołunu i z dodatkiem goździków. Na jedną szklankę wrzącej wody wsypujemy łyżeczkę ziół. Po zaparzeniu napój jest gotowy do wypicia. Ja piję go nawet profilaktycznie. Polecam!

