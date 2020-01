11 prostych sposobów na uzdrowienie jelit

Wielokrotnie słyszałeś, jak ważne jest zdrowie jelit. Wiesz, że warto zażywać probiotyki. Próbowałeś każdego sfermentowanego jedzenia, jakie istnieje. Kiszonki i kefir to twoje sztandarowe dania. Ale czy naprawdę wiesz, co to znaczy „zdrowe jelito”? Ta część organizmu może nam powiedzieć bardzo dużo o naszym zdrowiu, a nawet dać wczesne sygnały ostrzegawcze, że coś jest nie tak. Jeśli nie byłeś w toalecie od kilku dni, ciągle czujesz się wzdęty lub pędzisz do toalety, gdy tylko wypijesz łyk kawy, być może będziesz musiał zająć się potencjalnym brakiem równowagi mikroflory w jelitach.

Przewód żołądkowo-jelitowy jest złożony. Dietetyk może wykryć powiązania lub problemy, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Osiągnięcie dobrego zdrowia jelit nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, w których jesteśmy narażeni na znacznie wyższy poziom toksyn (zanieczyszczeń, pestycydów itp.), a także prowadzimy prawdopodobnie bardziej stresujący styl życia. Praca ze specjalistą może sprawić, że ten proces przyjdzie nam osiągnąć łatwiej. Ale najważniejsze jest to, że nadmierne wzdęcia, zaparcia, odbijanie, biegunka lub jakikolwiek dyskomfort w żołądku jest niepożądanym objawem.

Twoje ciało mówi ci o różnych rzeczach. Zacznij go słuchać!

