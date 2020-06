Dlaczego czasami czujemy się głodni nawet po zjedzeniu posiłku?

Czy czujesz, że nie możesz zaspokoić głodu, niezależnie od tego, ile jesz? Czy odczuwasz niepowstrzymaną ochotę na przekąskę co godzinę? Nie obwiniaj swojej słabej samodyscypliny o tę niezdrową potrzebę... która zwiększa wagę i potencjalnie rujnuje twoje zdrowie.

Chociaż głód jest normalnym sposobem na to, by twoje ciało komunikowało ci, że potrzebuje pożywienia, to ciągłe sygnalizowanie wskazuje na coś znacznie większego. Istnieje wiele czynników dietetycznych, takich jak problemy związane ze stresem, nierównowaga hormonalna i wybory związane ze stylem życia, które mogą często powodować głód.

Co może powodować głód mimo spożycia posiłku?

Mniej białka i błonnika, więcej węglowodanów i tłuszczu

Posiłki z większą ilością białka mogą prowadzić do większego uczucia sytości niż posiłki z mniejszą ilością węglowodanów i tłuszczu. Nie ma znaczenia, że ​​liczba i ilość kalorii mogą być prawie takie same.

Jedzenie błonnika spowalnia tempo trawienia. Glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1), cholecystokinina (CCK) i peptyd YY (PYY) są hormonami uwalnianymi w celu zahamowania głodu. Kiedy pokarm jest przetwarzany przez dolną część przewodu pokarmowego, wówczas wspomniane hormony są uwalniane, aby umożliwić tłumienie głodu.

Mała objętość posiłku

W zależności od ilości spożywanego pokarmu żołądek odpowiednio się rozszerza i kurczy. Receptory rozciągania w organizmie wychwytują, jak bardzo żołądek się rozszerzył i sygnalizują sytość mózgowi, jednak to uczucie nie trwa długo.

Jedz pokarmy o dużej objętości, ale bez zbyt wielu kalorii, aby pozostać sytym. Receptory rozciągania zapewniają tylko chwilowe uczucie sytości, ale duża ilość spożywanego białka i błonnika powoduje uwalnianie hormonów hamujących głód.

Nierównowaga hormonalna

U osób otyłych poziom hormonu leptyny wzrasta we krwi, ale wciąż nie jest rozpoznawany przez mózg, dlatego ludzie są bardziej głodni nawet po wystarczającej ilości jedzenia i pomimo że komórki tłuszczowe produkują leptynę. Stan ten określa się jako oporność na leptynę.

Skutek uboczny stosowania leków i innych środków

Częstym skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków jest nasilenie głodu. Leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, kortykosteroidy i stabilizatory nastroju wywierają taki wpływ na osoby regularnie je zażywające. Uważa się, że niektóre leki przeciwcukrzycowe, takie jak insulina, leki pobudzające wydzielanie insuliny i tiazolidynodiony, mają ten sam efekt uboczny.

Z kolei pigułki antykoncepcyjne, choć wymagają więcej badań, mogą być powodem utrzymywania się głodu po posiłkach.

