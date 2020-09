Pestki dyni: zdrowsze niż można by przypuszczać

Pestki dyni: właściwości zdrowotne

1. Wspierają działanie układu pokarmowego

Pestki dyni można samodzielnie z niej wyłuskać lub – tu wersja dla bardziej leniwych – kupić je w sklepie, jeszcze w łupinkach lub już bez. Pestki dyni mają gorzkawy smak, jednak warto po nie – ze względu na ich właściwości zdrowotne – od czasu do czasu sięgnąć. Co ciekawe, tradycyjnie to właśnie po pestki dyni niż po miąższ sięgano wcześniej.

Wszystko za sprawą ukrytej w nich substancji – kukurbitacyny, która znajduje się tuż pod powierzchnią pestki. Dla człowieka jest niegroźna, za to uszkadza układ nerwowy pasożytów: owsików, glist i tasiemców, dzięki czemu łatwiej je usunąć z jelit. Kukurbicyna ma również właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne.

2. Wzmacniają odporność

A to dzięki wysokiej (7.8 g w 100 g) zawartości cynku, biorącego udział w procesie tworzenia komórek odpornościowych. Nic więc dziwnego, że osoby z niedoborem tego pierwiastka w organizmie częściej cierpią na infekcje wirusowe i zapalenie płuc.

3. Wzmacniają zdrowie od męskiej strony

Jedzenie pestek dyni poleca się szczególnie mężczyznom, którzy potrzebują cynku więcej niż kobiety - zalecana dawka dzienna dla panów to 15 mg cynku, a dla kobiet - 10-12 mg dziennie. Pestki, w przeciwieństwie do miąższu, zawierają olej, stanowiący 30-40 procent ich składu. Olej ten bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe i fitosterole, dzięki którym pestki są bogate w cynk. A cynk, oprócz wzmacniania odporności zapobiega przerostowi prostaty i jej zapaleniu.

Cynk ważny jest również dla męskiej seksualności. Jego niedobory prowadzą do spadku poziomu testosteronu w organizmie, a co za tym idzie – do zaburzeń płodności poprzez obniżenie liczby produkowanych plemników oraz ilości nasienia.

4. Zapobiegają rozwojowi miażdżycy

Zawarte w oleju z pestek dyni nienasycone kwasy tłuszczowe zapobiegają odkładaniu się złogów cholesterolu w tkankach, czyli również miażdżycy. Takie właściwości mają również fitosterole, obniżające poziom cholesterolu LDL we krwi.

5. Zapobiegają rozwojowi cukrzycy

W surowych pestkach dyni zawarty jest tokoferol, który wykazał skuteczność w leczeniu cukrzycy typu 2 u szczurów. Okazało się, że tokoferol może przeciwdziałać wystąpieniu hiperglikemii, czyli podwyższonemu poziomowi glukozy we krwi.

6. Zapobiegają rozwojowi raka płuc

W pestkach dyni znajdują się karotenoidy i inhibitory proteaz, mające właściwości przeciwutleniające. W jednym z badań porównano ryzyko zachorowania na raka płuc w przypadku palaczy regularnie jedzących dynię/pestki dyni, a także kabaczki i cukinię oraz palaczy, którzy tych warzyw nie jedli. Okazało się, że osoby, które paliły papierosy, a jednocześnie jadły wymienione wyżej warzywa chorowały na raka płuc dwukrotnie mniej niż ci, którzy nie mieli ich w swoim jadłospisie.

7. Wspomagają pracę układu nerwowego i poprawiają humor

Osobom, które często się denerwują, zaleca się stosowanie magnezu, który stanowi również składnik pestek dyni. Magnez bywa pomocny także w radzeniu sobie ze stanami lękowymi i bólami głowy. Z kolei dzięki zawartości potasu pestki dyni wspierają działanie układu nerwowego.

8. Wspomagają zdrowy sen

W pestkach dyni znajduje się również tryptofan, czyli białko, które ulega przekształceniu w serotoninę, a ta znów w melatoninę, czyli tzw. hormon snu. Warto więc zjeść porcję pestek dyni na kilka godzin przed snem, by wspomóc produkcję tryptofanu, a co za tym idzie – lepiej spać.

9. Wspomagają w czasie menopauzy

W pestkach dyni znajdują się fitoestrogeny, które pomagają redukować charakterystyczne dla menopauzy objawy: uderzenia gorąca, bóle głowy i stawów. Podnoszą również poziom „dobrego” cholesterolu HDL, co stanowi dobrą zdrowotną przeciwwagę do rosnącego zawsze w okresie menopauzy poziomu „złego” cholesterolu LDL.

Pestki dyni nie są dla osób odchudzających się

Pestki dyni są produktem wysokokalorycznym. W 100 g produktu znajduje się aż 559 kcal, warto jednak dodawać je np. do jogurtów czy owsianek w porcji do 30 g. Dzięki temu posiłek nabierze więcej właściwości zdrowotnych, a jednocześnie nie stanie się od razu wysokokaloryczny.

Jak spożywać i przygotowywać pestki dyni?

Pestki dyni najlepiej jeść na surowo w formie niełuskanej i nieprzetworzonej. Podczas zakupu warto sprawdzić, czy nie wydobywa się z nich nieprzyjemny zapach - może to zdradzać, ze zagnieździły się w nich grzyby. Z kolei pożółkła skorupka pestki świadczy o tym, że jest ona stara.

Pestki dyni można samodzielnie uprażyć w domu. Wystarczy je posypać solą, włożyć do piekarnika i prażyć w temperaturze nie większej niż 70°C przez najwyżej 15 minut. Od czasu do czasu warto obserwować, na jakim stopniu uprażenia znajdują się pestki.

Pestki dyni można również wysuszyć. Najpierw trzeba je jednak oczyścić, np. wkładając do sitka i umieszczając pod strumieniem wody. Później czas na osuszenie na bawełnianej ściereczce - jeśli na pestkach nadal będą pozostawały resztki miąższu, trzeba je usunąć. Pestki suszy się w piekarniku o temperaturze 90℃, na papierze do pieczenia. Trzeba kilka razy otworzyć piekarnik, by wyparowała z niego wilgoć. Pestki wyjmuje się, gdy piekarnik już wystygnie.