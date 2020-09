Glista ludzka – 15 objawów do zbadania

Większość lekarzy jest zdania, że zakażenia pasożytnicze niemal się nie zdarzają. Głośno negowana jest „moda” na odrobaczanie, choć coraz częściej słyszymy, że zmagające się przez wiele lat z nieprzyjemnymi objawami i nieskutecznie leczone osoby miały problem właśnie z pasożytami. Jak objawia się zakażenie glistą ludzką?

Co to jest glista ludzka?

Glista ludzka to robak obły, który pasożytuje w ciele człowieka. Zaliczana jest ona do grupy nicieni, do której należą także owsiki. Niektóre źródła podają, że zakażonych jest od 1 do niemal 20% światowej populacji, inne prezentują zdecydowanie bardziej niepokojące dane – zdaniem niektórych specjalistów problem zakażenia glistą ludzką może dotyczyć nawet 50% ludzkości. Zdaniem WHO zakażonych glistą ludzką jest około 25% ludności świata. W większości zakażeniu ulegają małe dzieci, które przebywają w dużych grupach rówieśniczych oraz osoby zamieszkujące w krajach o niskim poziomie higieny. Jak jest naprawdę? Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak poważny jest problem zakażenia glistą ludzką, bo nie są prowadzone badania przesiewowe w tym kierunku. Co ważne, zakażenie glistą ludzką może powodować objawy, które są typowe m.in. dla:

ADHD,

astmy,

alergii wziewnej,

zespołu jelita drażliwego (IBS).

Glista ludzka – przyczyny zakażenia

Jaja glisty ludzkiej dostają się do organizmu człowieka m.in. wraz z pożywieniem. Mogą one znajdować się na owocach i warzywach, w wodzie oraz w ziemi i w piasku, w których chętnie bawią się małe dzieci. Często źródłem zakażenia jest naturalny nawóz (odchody zwierząt hodowlanych), który stosowany jest m.in. w niewielkich gospodarstwach rolnych. Zakażenie może być też skutkiem awarii kanalizacji oraz stosowanych jeszcze na nieskanalizowanych terenach szamb. Nieczystości z szamba, czyli także odchody, w których mogą znajdować się jaja glisty ludzkiej, przedostają się do gleby. Spożywając nieumyte owoce lub warzywa, które miały kontakt z ziemią, a także wkładając do ust brudne ręce, możemy zarazić się nie tylko glistą ludzką, ale także innymi pasożytami.

Glista ludzka – objawy

Objawy zakażenia glistą ludzką nie dotyczą jedynie układu pokarmowego. Do grupy najczęstszych symptomów zakażenia należy 15 poniższych dolegliwości:

nadpobudliwość,

częste wybudzanie się w nocy,

koszmary senne i nocne ataki paniki,

nocne ataki kaszlu,

ataki duszności,

przewlekły ból gardła,

nawracająca anemia,

silne ruchy jelit,

osłabienie,

spadek masy ciała,

nawracający ból brzucha,

częste zapalenia oskrzeli,

zaparcia,

biegunki,

wzdęcia.

Oprócz powyższych objawów o zakażeniu mogą także świadczyć: ból w klatce piersiowej, odkrztuszanie podbarwionej krwią wydzieliny, uczucie łaskotania w gardle i przełyku, wrażenie łaskotania zlokalizowanego pod skórą, swędzenie skóry, objawy typowe dla alergii kontaktowej (wysypka, wypryski na skórze).

Jednym z dość często kojarzonych z zakażeniem glistą ludzką objawów jest też nocne zgrzytanie zębami, pojawiające się u większości dzieci, które chorują na glistnicę.

Kiedy zacząć podejrzewać zakażenie pasożytami?

Powyższe objawy zawsze wymagają odpowiedniej diagnostyki oraz rozpoczęcia leczenia po rozpoznaniu choroby. Jeżeli wdrożone leczenie nie przynosi efektów, a uciążliwe objawy nie ustępują, to warto udać się na badania w kierunku zakażenia pasożytami. W tym celu wykonuje się badanie krwi oraz badanie kału, jednak nie zawsze muszą one dawać wiarygodne wyniki. Jaja pasożytów są obecne w kale dopiero po kilku miesiącach od momentu zakażenia. Badanie krwi też może okazać się zafałszowane. Wiarygodność wyników zależy od momentu, w którym pobierany jest materiał do badania, dlatego warto je za jakiś czas powtórzyć, jeżeli wynik okaże się negatywny.

