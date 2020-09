Dereń jadalny to niepozorny sposób na uzupełnienie (nie tylko) żelaza w organizmie

Dereń jadalny: właściwości zdrowotne

1. Jest skarbnicą żelaza

Dereń jadalny to niewielkie drzewo lub większy krzew. Jesienią kwitną na nim piękne czerwone owoce, która warto zbierać, ze względu na ich smak. Przypomina on ten, jaki mają wiśnie czy żurawina . Nic dziwnego, że chętnie korzystano z niego w medycynie ludowej, ponieważ dereń jadalny ma też wiele właściwości zdrowotnych. Zawiera takie składniki jak: żelazo potas , mangan, miedź, cynk , magnez, fosfor . Znajdziemy w nim również pektyny, garbniki, kwas chinowy, kwas jabłkowy, beta-karoten i flawonoidy oraz cukry. Dereń jadalny pełen jest także witaminy A , witaminy C, witaminy P i antocyjanów.

Dereń jadalny jest pełen żelaza, niezbędnego dla transportu tlenu do wszystkich komórek ciała. Jeśli proces ten nie przebiega prawidłowo, organizm jest niedotleniony, a to może skutkować zmęczeniem, osłabieniem, bólami głowy, łamliwością i wypadaniem włosów czy pojawianiem się w kącikach ust zajadów. To objawy niedokrwistości, dlatego spożywanie owoców derenia zaleca się osobom z anemią, a także kobietom mającym obfite miesiączki.

2. Wspomaga pracę żołądka

W owocach derenia jadalnego znajdują się garbniki, które mają właściwości zapierające, dlatego poleca się jego stosowanie przy kolkach i biegunkach. Warto jednak dodać, że owoce derenia mogą zaszkodzić osobom z wrzodami żołądka.

3. Wspomaga pracę układu krążenia

Polscy naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, badając właściwości derenia, odkryli, że spożywanie jego owoców może obniżyć ryzyko zachorowania na miażdżycę. Swoje badania przeprowadzili na królikach, cierpiących na tę chorobę i mających podwyższony poziom cholesterolu. Jak się okazało, dereń spożywany przez zwierzęta w postaci surowych owoców w dwa miesiące obniżył poziom szkodliwych lipidów w ich organizmach o 40 procent. Zaobserwowano także zmniejszenie zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych zwierząt.

4. Działa przeciwzapalnie

Dereń jadalny działa także, głównie dzięki zawartości irydoidów, przeciwzapalnie. Jest to ważne nie tylko w przypadku wyżej opisanej miażdżycy, gdy stan zapalny w blaszce miażdżycowej może powodować jej pęknięcie. Przydaje się także w chorobach pęcherza. Ponadto, sok zawarty w dereniu działa moczopędnie

5. Wspomaga pracę nerek

Jednym ze wspomnianych wcześniej irydoidów jest kornuzyd, dzięki któremu zmniejszeniu ulegają uszkodzenia nerek. We wspomaganiu leczenia nerek i chorób dróg moczowych znaczenie ma również fakt, że spożywanie derenia zwiększa wydalanie sodu i wody z moczem.

Dereń jadalny: zastosowanie

Ze względu na swoje liczne właściwości zdrowotne dereń znalazł szerokie zastosowanie w kuchni. Często wytwarza się z niego dżem. Jak? Najpierw trzeba owoce oczyścić, obrać, a później wydrylować. Wystarczy ścisnąć owoc w dłoni kciukiem i palcem wskazującym i uciskać aż pestka oddzieli się od miąższu, a następnie ją wyciągnąć. Później pora na przygotowanie syropu z cukru - należy na każde 0,5 litra wody dodać 2 kg cukru, a potem jeszcze dołożyć do tego owoce i pozostawić tak przygotowaną miksturę na 24 godziny. Następnie syrop gotuje się na małym ogniu i doprowadza do wrzenia. I gotowe! Dżem przekładamy do słoika.

Dereń jadalny może również stanowić dodatek do herbaty, a także podstawowy składnik nalewki, dawniej stosowanej na podagrę. Do wykonania dereniówki potrzebne będzie 1/3 kilograma derenia, 0,5 dkg cukru i pół litra czystej wódki. Wydrylowane już owoce należy ponakłuwać wykałaczką, umieścić w słoiku i zostawić na noc. Gdy z derenia puszczą soki, całość trzeba zalać wódką, przykryć i odstawić na miesiąc. Powstałą nalewkę przefiltrowujemy i przelewamy do szklanych butelek, a następnie odstawiamy na 9 miesięcy.

