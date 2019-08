Jak fosfor wpływa na zdrowie? Czy można go przedawkować?

Organizm pożytkuje fosfor na rzecz mocnych i zdrowych kości. Fosfor pomaga również usuwać zbędne produkty i naprawiać uszkodzone tkanki. Większość ludzi otrzymuje wystarczającą ilość tego pierwiastka w codziennej diecie. Jednak osoby z pewnymi schorzeniami, takimi jak choroby nerek lub cukrzyca, mogą wymagać zwiększonego spożycia fosforu.

Jak działa fosfor?

Fosfor jest minerałem, który organizm pożytkuje do budowy kości i zębów oraz do wytwarzania białek. Te zaś, w miarę wzrastania budują oraz przyczyniają się do naprawy komórek i tkanek. Pierwiastek ten odgrywa również rolę w przetwarzaniu węglowodanów w organizmie. Ponadto przyczynia się do sprawnego wypełniania funkcji organizmu obejmujących:

działanie układu nerwowego i prawidłowe przewodnictwo;



sprawne funkcjonowanie nerek, w tym filtrowanie moczu i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii;



prawidłowe skurcze mięśni;



wspomaganie regeneracji mięśni po wysiłku fizycznym;

wytwarzanie DNA i RNA;

zarządzanie magazynowaniem i wykorzystywaniem energii;

regulację pulsu.



Zdecydowana większość ludzi na świecie otrzymuje wystarczającą dawkę fosforu wyłącznie z pożywienia.

Pokarmowe źródła fosforu

Pokarmy bogate w fosfor to owoce morza, drób i różnego rodzaju nasiona. Większość osób dostarcza wystarczającą ilość fosforu wraz z dietą, szczególnie, jeżeli osoby te spożywają dużo produktów zawierających białko i wapń.

Produkty białkowe, które zawierają duże ilości fosforu, to między innymi:

kurczak;

indyk;

wieprzowina;

owoce morza;

siemię lniane i inne nasiona;

produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu, takie jak jogurt i twaróg;

orzechy.

Inne pokarmy o mniejszej zawartości białka mogą być również dobrym źródłem fosforu, ale organizm nie przyswaja z nich fosforu tak samo dobrze, jak z produktów typowo białkowych. Obejmują one:

czosnek;

ziemniaki;

produkty pełnoziarniste;

brokuły;

suszone owoce.

Jakie są niezbędne dzienne dawki fosforu?

Zalecenia dotyczące dziennego zapotrzebowania na fosfor różnią się w zależności od wieku. Zależą one ponadto od tego, czy dana osoba cierpi na jakiekolwiek schorzenia. Zazwyczaj jednak te dobowe dawki wynoszą:

niemowlęta 0-6 miesięcy: 100 mg;



niemowlęta 7-12 miesięcy: 275 mg;



dzieci 1-3 lata: 460 mg;



dzieci 4-8 lat: 500 mg;



dzieci 9-18 lat: 1250 mg;



dorośli 19 lat i starsi: 700 mg.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie potrzebują dodatkowej suplementacji fosforu.

Czy przedawkowanie fosforu niesie jakieś ryzyko?

Dostarczanie do organizmu zbyt dużych ilości fosforu nie jest problematyczne dla większości ludzi. Jednak u osób z przewlekłą chorobą nerek lub, kiedy ich organizmy mają problemy z przetwarzaniem wapnia, istnieje ryzyko magazynowania tej nadwyżki fosforu.

Kiedy dana osoba ma zbyt wysoki poziom fosforu we krwi, pierwiastek ten może usuwać wapń z kości, przez co czyni je słabszymi. Może również łączyć się z wapniem, tworząc złogi w tkankach miękkich ciała. Te blaszki wapniowo-fosforowe mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub w skrajnych przypadkach nawet śmierci.

Niedawno przeprowadzone badania sugerują, że zbyt duża ilość fosforu w organizmie może być bardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka, niż początkowo sądzono. Autorzy badania z 2017 r. zauważyli, że nadmiernie wysokie spożycie fosforu może powodować następujące negatywne skutki u zwierząt:

zwapnienia w układzie naczyniowym i nerkowym;

pojawienie się białka w moczu, które może wskazywać na uszkodzenie nerek;



przedwczesna śmierć.



Konieczne są dalsze badania, aby określić ryzyko związane z przyswajaniem nadmiernej ilości fosforu przez ludzi.

Kiedy fosforu jest za mało...

Osoby, które wymagają dostarczania większej ilości fosforu są to chorzy na cukrzycę. Osoby z problemem alkoholowym mogą również wymagać zwiększonego spożycia fosforu. Ponadto warto wiedzieć, że niektóre leki mogą obniżać poziom fosforu w organizmie, w tym:

inhibitory ACE;



niektóre leki zobojętniające sok żołądkowy;



kortykosteroidy;



niektóre diuretyki;



niektóre leki przeciwdrgawkowe.



Osoby z cukrzycą lub przyjmujące którykolwiek z powyższych leków powinny być świadome objawów niskiego poziomu fosforu. Objawy te mogą obejmować:

utratę apetytu;



zmęczenie;



ból stawów i kości;



problemy z oddychaniem;

zaburzenia równowagi elektrolitowej;

drażliwość.

W rzadkich przypadkach u osób z niebezpiecznie niskim poziomem fosforu może wystąpić śpiączka lub inne zagrażające życiu powikłania. Przywrócenie właściwego poziomu fosforu jest elementem leczenia choroby, która przyczyniła się do jego ubytków.