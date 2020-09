Imbir – choć wygląda skromnie, jest skarbnicą zdrowia

Imbir: właściwości

1. Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo

Imbir jeszcze do niedawna był używany przez Polaków głównie jako składnik świątecznych ciast i ciasteczek, ewentualnie – jako dodatek do gorącej jesiennej herbaty. Na szczęście dla zdrowia mieszkańców kraju nad Wisłą, zaczęliśmy stosować go częściej i obficiej korzystamy z jego zdrowotnych właściwości. Choć łodyga imbiru może sięgać nawet 90 cm wysokości, to najczęściej wykorzystuje się jego mniej spektakularny korzeń o charakterystycznym bulwiastym kształcie.

Imbir znany jest ze swoich właściwości przeciwbólowych. Zaleca się jego stosowanie m. in. w przypadku bólu menstruacyjnego. Pod tym kątem zbadano jego skuteczność w jednym z badań, w którym wzięło udział 150 studentek. Okazało się, że przyprawa wykazała równą skuteczność, co ibuprofen i kwas mefenamowy. Właściwości przeciwbólowe imbiru wykazano także, badając jego wpływ na minimalizowanie bólu kolan u osób, które cierpią na chorobę zwyrodnieniową stawów.

Co więcej, już w 1980 roku stwierdzono, że imbir wykazuje również właściwości przeciwzapalne, ponieważ wpływa hamująco na syntezę prostaglandyn. Ponadto, znajdują się w nim składniki o właściwościach farmakologicznych, podobne do tych, jakie wykazują leki przeciwzapalne. Działa on skutecznie wobec cytokin wydzielanych i syntetyzowanych w miejscu zapalenia.

Inne z badań, które przeprowadzono na szczurach, miały wykazać podobieństwo działania imbiru i kwasu acetylosalicylowego w łagodzeniu obrzęków, a także działania przeciwgorączkowego i przeciwbólowego. Imbir hamował rozwój zapalenia w 22 procentach (dla 50 mg/kg ekstraktu roślinnego) i w 38 procentach. W przypadku aspiryny dane te, dla takich samych dawek, były bardzo zbliżone i wynosiły 23 i 39 procent. Po podaniu imbiru temperatura ciała zwierząt spadła o 38 procent, a po podaniu kwasu acetylosalicylowego – o 44 procent.

2. Działanie rozgrzewające i wzmacniające odporność

Nie bez przyczyny jesienią i zimą chętnie przyrządzamy sobie herbatę z imbirem – wykazuje ona bowiem właściwości rozgrzewające i sprawia, że bardziej się pocimy, co w zmaganiach z przeziębieniem nie jest bez znaczenia. Co więcej, związki zawarte w imbirze wzmacniają odporność, co wykazano w badaniu, w którym porównano jego skuteczność z wybranymi antybiotykami – od trzech z nich okazał się lepszy pod względem posiadanych właściwości antybakteryjnych.

3. Działa przeciwwymiotnie

Imbir okazuje się skuteczny także w przypadku minimalizowania wymiotów spowodowanych różnymi przyczynami: ciążą, chemioterapią czy chorobą lokomocyjną. Podczas jednego z badań wywoływano u ochotników wymioty poprzez kręcenie ich na krześle obrotowym. Po podaniu sproszkowanego imbiru objawy zdecydowanie straciły na intensywności.

4. Zmniejsza poziom cukru we krwi

Imbir ma również zmniejszać poziom cukru we krwi. Wszystko przez zawarte w nim polifenole, dzięki którym komórki mięśniowe w większym stopniu wchłaniają cukier z krwi. Ponadto, imbir pobudza aktywność enzymów wątrobowych, a co za tym idzie - wspomaga gospodarkę węglowodanową organizmu.

5. Zapobiega wrzodom żołądka

Zakażenie bakterią Helicobacter pylori jest najczęstszą przyczyną pojawienia się wrzodów żołądka i wrzodów dwunastnicy. Imbir hamuje rozwój bakterii i dodatkowo chroni żołądek. Dlatego profilaktycznie zaleca się spożywanie herbatki z imbiru, która łagodzi dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, biegunki, będące także objawami zakażenia Helicobacter pylori.

6. Działa przeciwnowotworowo

Głównym składnikiem imbiru jest olejek eteryczny, stanowiący około 0,6-3,5 procent jego zawartości. Z kolei jednym z głównych składników olejku są aldehydy, a wśród nich gingerol, mający, jak wykazują badania, właściwości antynowotworowe.

Wykazano skuteczność imbiru w profilaktyce raka trzonu macicy, przez ekstrahowanie związków zawartych w imbirze za pomocą destylacji parą wodną. Powodowało to apoptozę, czyli śmierć komórek nowotworowych, z definicji na nią odpornych i bez końca się mnożących. Co więcej, aktywność genów powodujących raka obniżyła się o 90 procent, a te geny, które z nim walczą, stały się po przyjęciu związków zawartych w imbirze bardziej aktywne.

Z kolei w „British Journal of Nutrition” opublikowano wyniki badań dotyczących skuteczności imbiru w przeciwdziałaniu rakowi prostaty. Na ich podstawie naukowcy z Georgia State Univeristy obliczyli, że ekstrakt z imbiru zmniejszał guza prostaty o 56 procent.

Cały czas trwają też badania nad wykazaniem ewentualnego pozytywnego wpływu imbiru w zwalczaniu raka jelita grubego oraz raka piersi.

Czy imbir można przedawkować?

Niestety, imbir – jako substancję czynną – można przedawkować. Jego wskazana dawka dzienna to 4-5 g, czyli około 1-1,5 łyżeczki (a zdecydowanie nie łyżki stołowej), dlatego np. jeśli robimy sobie z nim herbatę, lepiej nie przyjmować go jeszcze dodatkowo w pastylkach. Spożycie imbiru w zbyt dużej ilości objawia się zawrotami głowy i nudnościami, a w rzadszych przypadkach również kołataniem serca.

Czytaj także:

Herbata imbirowa – idealna w sezonie jesienno-zimowym i nie tylko