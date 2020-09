Walczysz z kaszlem i przeziębieniem? Na pomoc rusza syrop z cebuli

Syrop z cebuli może nie brzmi zbyt smakowicie, ale też nie o jego smak, a skuteczność tu chodzi. Woń cebuli można w nim zminimalizować, dodając podczas jego przygotowywania odpowiednie składniki: miód, cytrynę czy imbir. Dlaczego, mimo obaw smakowych, warto jednak syrop z cebuli wypróbować?

Syrop z cebuli: właściwości

Syrop zawdzięcza swoje właściwości jego składnikom, a przede wszystkim cebuli. Nie bez przyczyny przez wieki to cebulę zajadali marynarze cierpiący na szkorbut. Choroba ta charakteryzuje się niedoborem witaminy C, a tej, według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), w 100 gramach cebuli znajduje się 7,4 mg. I choć dzienna dawka witaminy C, jaką powinien przyjmować dorosły człowiek wynosi od 45 do 90 mg, samo podjadanie jej od czasu do czasu wystarczyło, by zaradzić rozwojowi szkorbutu. Wszystko dzięki bakteriobójcztm właściwościom cebuli, którą z tego powodu nazywa się naturalnym antybiotykiem i stosuje jako wsparcie również przy leczeniu przeziębienia. Za tę bakteriobójczość odpowiadają zawarte w cebuli fitoncydy – substancje lotne, do których uwalniania dochodzi w czasie znienawidzonej czynności krojenia i miażdżenia tego warzywa.

W syropie z cebuli znajduje się również mikroelementy: wapń i fosfor wzmacniające kości, selen, którego przyjmowanie minimalizuje ryzyko miażdżycy czy w końcu zwiększający odporność przeciwwirusową cynk.



Co więcej, syrop z cebuli to źródło witamin dezynfekujących – poza witaminą C są to witamina A, witamina B1 i witamina B2.

Syrop z cebuli jest szczególnie często stosowany w okresie jesienno-zimowym także jako sposób na oczyszczanie górnych dróg oddechowych. Dzięki właściwościom wykrztuśnym pomoże zwalczyć kaszel suchy i mokry, rozrzedza również zalegającą w gardle wydzielinę.

Aby natomiast zwalczyć katar, zaleca się stosowanie syropu… donosowo. Chodzi o namoczenie w płynie wacika i włożenie go do nosa, by został w ciągu chwili wchłonięty przez śluzówkę. Tej metody zdecydowanie lepiej nie stosować u dzieci.

Przepis na klasyczny syrop z cebuli

Poniżej przedstawiamy pierwszy z przepisów na syrop z cebuli – klasyczny i bez dodatków (poza cukrem), więc zaleca się jego stosowanie przez dorosłych, dzieci może odrzucić smak i zapach.

Sposób przygotowania: Do wykonania klasycznego syropu potrzebujesz 2-3 główki cebuli i cukier. Obierz cebule, a następnie drobno je posiekaj. Cebulę umieść w słoiku i zasyp ją obficie (6-8 łyżek) cukrem, po czym zostaw pod przykryciem na pięć godzin. Gdy cebula puści sok, syrop będzie gotowy.

Przepis na syrop z cebuli i czosnku

Sam syrop z cebuli wykonuje się tak samo jak w wersji klasycznej, jednak po przygotowaniu należy go przelać przez gazę, a następnie dodać drobno pokrojone ząbki czosnku. Syrop w tej wersji jeszcze bardziej wzmocni swoje działanie na przeziębienie, ponieważ czosnek również należy do naturalnych antybiotyków.

Przepis na syrop z cebuli z miodem

To wersja, która bardziej spodoba się najmłodszym, ponieważ miód zminimalizuje smak cebuli. Wystarczy obrać jej 2-3 główki i posiekać, ale zamiast obficie zasypywać cukrem, użyć 5-6 łyżek miodu.

Syrop z cebuli: dawkowanie

Nie należy przesadzać z piciem zbyt dużej ilości syropu, a raczej traktować go jako naturalne lekarstwo. Zaleca się wypijanie 2-3 łyżeczek syropu dziennie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jeśli chodzi o najmłodszych, zalecana jest wersja syropu z miodem, najbezpieczniej podawać go dopiero po 2. roku życia i po konsultacji z pediatrą.

Syrop z cebuli: przechowywanie

Syrop z cebuli nie wymaga szczególnych warunków przechowywania – dobrze się do tego sprawdzi spiżarka, szafka – ważne, by miejsce było chłodne i zacienione. Warto pamiętać, że syropu z cebuli nie można przechowywać dłużej niż przez dwa tygodnie.

Syrop z cebuli: przeciwwskazania

Choć syrop z cebuli jest naturalnym produktem, nie zaleca się jego stosowania osobom z niskim ciśnieniem i ostrym nieżytem żołądka. Rzadko, u szczególnie wrażliwych osób, składniki zawarte w syropie mogą podrażnić śluzówkę żołądka lub jamy ustnej. Pomysł wypicia syropu z cebuli w każdym przypadku warto dodatkowo skonsultować z lekarzem.

