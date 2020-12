Kapusta z grochem to nieodłączny element wigilijnej wieczerzy. Przepis na świąteczne danie

Kapusta z grochem to jedno z tradycyjnych wigilijnych dań, ponieważ oba potrzebne do jego przygotowania składniki znane są w Polsce już od tysięcy lat. Kapusta była dostępna powszechnie w każdym zakątku kraju, więc nasi przodkowie starali się ją wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Jednym z nich był ten stanowiący połączenie kapusty i grochu. Z dodatkiem smalcu lub słoniny danie to serwowano tylko przy wyjątkowych okazjach, np. z okazji wesel w rodzinie. Znane są również wersje kapusty z grochem z dodatkiem grzybów, kiełbasy czy ziemniaków. Przygotowywano również wersję postną, zdobiącą świąteczny stół, nie tylko ten wigilijny, ale i wielkanocny.

Poza kiszoną kapustą i łuskanym grochem w daniu tym znajdziemy tylko przyprawy: pieprz, sól, majeranek, kminek. Mniej tradycyjne wersje zawierają również podsmażaną cebulkę, a doświadczeni kucharze zaznaczają, że kapusta z grochem najlepiej smakuje na dwa-trzy dni po przygotowaniu. Można ją spożywać nie tylko jako osobne danie, ale również wykorzystać jako farsz do postnych wigilijnych pierogów.

Właściwości kapusty z grochem

Kapusta z grochem ma swoje zdrowotne plusy i minusy. Jej plus stanowi to, że jest daniem niskokalorycznym, ponieważ w 100 g zawiera 79 kcal. Co więcej, potrawa ta nie podniesie poziomu „złego” cholesterolu LDL we krwi. Oczywiście przygotowywana w wersji bez dodatku boczku czy smalcu.

To jednak również danie ciężkostrawne, po które nie powinny sięgać osoby z problemami trawiennymi. Mimo to kapusta z grochem w tej tradycyjnej, najbardziej surowej wersji stanowi jedno z niewielu potraw wigilijnych, po które mogą sięgnąć bez wyrzutów sumienia osoby odchudzające się.

W kapuście z grochem znajduje się niewielka liczba składników odżywczych, głównie fosfor, żelazo, witamina C, witamina B1 oraz witamina B6.

Nie zapominajmy też o prozdrowotnych właściwościach kiszonek – na skutek fermentacji w kiszonej kapuście znajduje się więcej witaminy C niż w jej „surowej” wersji. W wyniku kiszenia powstaje również kwas mlekowy, wspomagający zdrowie przewodu pokarmowego i namnażanie się nowych kultur pożytecznych bakterii.

Przepis na kapustę z grochem

Składniki:

1 kg kiszonej kapusty

0,5 kg żółtego łuskanego grochu

3 duże cebule

1 czubata łyżeczka majeranku

1 liść laurowy

sól

pieprz

olej do smażenia

opcjonalnie: jedna łyżka masła

Sposób przygotowania:

Zalej kapustę niewielką ilością wody i gotuj ją na małym ogniu do momentu uzyskania przez nią miękkości. Groch również zalej zimną wodą i także gotuj do momentu uzyskania przez niego miękkości, a nawet rozmiękczenia niektórych ziaren. Wcześniej możesz przez godzinę moczyć groch, by szybciej się gotował, jednak nie musisz tego robić. Groch najlepiej gotować pod przykryciem, ale z uchyloną pokrywką, by nie wykipiał na kuchenkę.

Następnie pokrój cebulę w kostkę i zeszklij na patelni na oleju, do momentu uzyskania przez nią miękkości. Gdy z gotującej się kapusty wyparuje już niemal cała woda, dodaj do niej cebulkę, a także przygotowane wcześniej przyprawy: sól, pieprz, majeranek, liść laurowy. Gotuj całość jeszcze przez kilka minut pod przykryciem.

Potem dodaj ugotowany groch (może pozostać w nim niewiele wody) do kapusty i duś na małym ogniu przez około 15 minut, cały czas pilnując, by kapusta się nie przypaliła. Możesz dodać jeszcze łyżkę masła bądź odrobinę oleju i doprawić całość do smaku. Wyjmij z gotowej potrawy liść laurowy.

Całość ostudź, a następnie włóż kapustę z grochem na dzień lub nawet dwa bądź trzy do lodówki, by składniki się dobrze połączyły, smaki nabrały intensywności.

