Chrupkie ciasto, smakowity farsz – przepis na wigilijne paszteciki z kapustą i grzybami

Paszteciki z kapustą i grzybami to nieodłączny towarzysz barszczu wigilijnego. Połączenie tych dwóch smaków to jedna z największych świątecznych przyjemności dla podniebienia, a konkurencja jest przecież bardzo duża.

Dlaczego w święta jemy paszteciki z kapustą i grzybami?

Pasztecikami z kapustą i grzybami Polacy zajadają się w święta już od bardzo dawna. Wiele wieków temu wierzono bowiem w nadprzyrodzoną moc grzybów, jak i wszystkich roślin zbieranych w lesie. Nasi przodkowie twierdzili, że skoro grzybom udaje się przetrwać w tajemniczych i ciemnych borach, muszą umieć stawiać czoła przeciwieństwom losu. Osoby, które się nimi pożywiły miały dysponować później podobnymi zdolnościami. Kapusta z kolei była pożywnym i znajdującym się zawsze pod ręką składnikiem, dlatego trafiła również do pasztecikowego farszu.

Czy paszteciki z kapustą i grzybami są kaloryczne?

Kaloryczność pasztecików będzie zależała od tego, z jak grubego ciasta je wykonano, ile farszu w nich umieszczono. Dostępne w sklepach paszteciki z kapustą i grzybami w 100 g zawierają około 161 kcal, co oznacza, że jeden pasztecik ma około 48 kcal.

Przepis na paszteciki z kapustą i grzybami

Jeśli jesteś jedną z osób, która jednak nie wyobraża sobie kupowania pasztecików na święta i zamierza przygotować je samodzielnie w domu, zapoznaj się z zaprezentowanym przez nas poniżej przepisem. Zawiera on wskazówki dotyczące tego, jak przygotować ciasto oraz farsz. Zaczynamy!

Składniki na ciasto:

500 g mąki

20 g masła

25 g drożdży

300 ml mleka

3 jajka (jedno do posmarowania pasztecików)

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka cukru

łyżka oleju

Składniki na farsz:

400 g kiszonej kapusty

70 g suszonych grzybów

1 cebula

5 ziaren ziela angielskiego

3 liście laurowe

2 łyżki oleju

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

Przed przystąpieniem do robienia pasztecików namaczaj grzyby przez całą noc, a następnego dnia gotuj je w garnku przez około pół godziny, do czasu, gdy staną się miękkie. Następnie wyciągnij je z wody (samą wodę zachowaj) i pokrój na drobne części. Na równie małe cząstki pokrój kapustę. Przełóż ją do garnka, dodaj ziele angielskie, liście laurowe, a także wodę po grzybach. Gdy okaże się, że jest jej za mało, uzupełnij ją kolejną porcją wody. Gotuj całość przez około godzinę, cały czas mieszając i sprawdzając, czy kapusta się nie przypala. Pod koniec gotowania nie powinno zostać już nic z płynu, który całkowicie się wchłonie.

Następnie weź patelnię, rozgrzej na niej olej i zeszklij wcześniej pokrojoną na drobne kawałeczki cebulkę. Potem i cebulkę, i grzyby dodaj do kapusty, wymieszaj i dopraw do smaku, jeśli okaże się to potrzebne. Na tym etapie przychodzi pora na drożdże: pokrusz je i umieść w osobnym naczyniu, dodaj do nich łyżeczkę cukru, łyżkę mąki, a także 50 ml ciepłego mleka. Całość wymieszaj, przykryj folią spożywczą i odstaw do wyrośnięcia na około 15 minut.

Następny krok do przesianie mąki, np. do dużej miski. Dodaj do niej wyrośnięte już drożdże, 2 jajka, ciepłe mleko oraz rozpuszczone, ale nie gorące masło. Najpierw połącz składniki za pomocą łyżki, później ręki. Chodzi o uzyskanie ciasta o takiej konsystencji, by łatwo odchodziło od rąk i nie było zbyt rzadkie.

Uformuj z ciasta kulę i posyp ją olejem, następnie przełóż ją do miski, przykryj ścierką i odstaw do wyrośnięcia. Po upływie około godziny-dwóch ciasto powinno stać się dwa razy większe. Gdy będzie już gotowe, podziel je na trzy części, a każdą z nich rozwałkuj tak, by miała kształt długiego pasa. Na środku każdego z pasów połóż farsz, a następnie złóż i sklej ręką lub widelcem ciasto. Tak przygotowane trzy wałki ciasta posmaruj rozmąconym jajkiem, a następnie pokrój na wybrane kształty i wielkości pasztecików.

Wyłóż papierem do pieczenia blaszkę do pasztecików, ułóż je na niej złożeniem ku dołowi i zapiekaj w temperaturze 180℃. Wybierz funkcję góra-dół i odczekaj około 25 minut do momentu, gdy ciasto się zarumieni.

Gotowe!

