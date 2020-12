Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia: kulinarny grafik

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia powinny być elementem spokojnego i radosnego oczekiwania, a nie nerwowymi próbami zapanowania nad przedświątecznym chaosem. Jak więc je zaplanować, by przy tym wszystkim za bardzo się nie denerwować? Oto kilka wskazówek. Dokładnie opisujemy, co i kiedy ugotować bądź upiec, by nie zostać z niczym na dzień przed wigilią. Prezentowany terminarz zawiera listę czasem przyjemnych, ale jednak obowiązków do wykonania od tygodnia przed wigilią aż do samego 24 grudnia.

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

Tydzień przed wigilią

To ostatni moment na przygotowanie pierniczków. Świetnie sprawdzą się tutaj przepisy na pierniczki alpejskie, które nie muszą długo leżakować oraz wszelkiego rodzaju dostępne w internecie (i nie tylko) receptury na pierniczki last minute. Choć oczywiście istnieją również (ale jednak w mniejszości) przepisy na pierniczki, które możesz przygotować i w samą wigilię. Przygotuj pierogi z kapustą i grzybami i zamroź je. Przygotuj zakwas z buraków na barszcz wigilijny. To ostatni moment na zakup prezentów dla bliskich i znajomych, jeśli chcesz je zamówić przez internet. Warto sprawdzić, czy sprzedawca zapewnia, że zdąży dostarczyć produkt jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

5 dni przed wigilią

Przygotuj już bigos, który najlepiej gotować przez kolejne kilka dni, by nabrał smaku. Kup mrożone ryby. Przygotuj skoncentrowany kompot z suszu i zamroź go (kompot możesz też przygotować później, jeśli znajdziesz wolną chwilę).

4 dni przed wigilią

Przygotuj masę makową – pozostaw mak na noc do moczenia. Pozostaw do moczenia śledzie solone. Natrzyj przyprawami i ziołami mięso, które upieczesz na święta.

3 dni przed wigilią

Upiecz ciasteczka na bazie ciasta kruchego. Jeśli wcześniej się to nie udało, możesz upiec piernik staropolski z szybkiego przepisu. Ugotuj i zmiel mięsa na pasztety. Udekoruj lukrem wcześniej przygotowane pierniczki.

2 dni przed wigilią

To czas na przygotowanie ciast: makowca, piernika (z ciasta przygotowanego wcześniej), sernika. Ciasta należy przechowywać w chłodnym miejscu. Przygotuj świąteczne dania ze śledziami. Upiecz przygotowane wcześniej mięso. Na 2 dni przed wigilią mocz również groch i grzyby i świątecznej kapusty. Rozmroź przygotowaną wcześniej masę makową i zostaw ją na noc w lodówce.

Dzień przed wigilią

Przygotuj galaretę m. in. do karpia w galarecie czy wieprzowych nóżek. Przygotuj kutię. Rozmroź kompot z suszu bądź przygotuj go właśnie teraz. Ugotuj barszcz na zakwasie. Ugotuj wigilijną kapustę. Oczyść, pokrój, osól i posyp pieprzem karpia, a następnie umieść go w lodówce. Przygotuj rybę po grecku. Przygotuj sałatkę jarzynową.

Wigilia

Ugotuj wigilijne zupy: barszcz, zupę rybną, zupę grzybową, a także zupy świąteczne-mięsne, np. rosół. Przygotuj wszelkie sałatki (poza bardziej wymagającą czasowo jarzynową). Usmaż ryby, np. karpia. Podgotuj wszystkie przygotowane wcześniej i zamrożone dania, np. pierogi, uszka do barszczu.

A przede wszystkim – ciesz się świętami, nie przygotowuj wszystkiego samodzielnie (chyba że bardzo chcesz i to lubisz). Rodzinne pieczenie pierniczków czy ciast może być świetnym sposobem na spędzenie radosnego czasu razem. Nie wspominając już o ubraniu choinki, którą niektórzy tradycyjnie przynoszą do domu dopiero w wigilię, inni mają już ustrojoną nawet od początku grudnia.

