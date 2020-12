Bigos idealny najlepiej zrobić z młodej kapusty. Przepis na bigos wigilijny

Bigos wigilijny to jedno z dań, które najczęściej goszczą na świątecznym stole. Bigos znany jest w polskiej kuchni już od kilkuset lat – w pierwszych książkach kucharskich z 1682 i 1783 roku mowa jest nawet nie tylko o bigosach, ale i bigoskach, jednak żadne z tych potraw... nie zawierają kapusty. Przed rozbiorami podstawę w bigosie stanowiło posiekane mięso lub ryby. Ten XVII-wieczny byłby jednak trudny do zjedzenia dla współczesnego Polaka, ponieważ doprawiano go obficie limonkami, cytrynami, octem, szczawiem i agrestem. Były również bigosy z imbirem, rodzynkami, przyprawami korzennymi.

Bigos z kapustą znany jest dopiero od XVIII wieku i stanowi uboższą tego pierwotnego, który bazował przede wszystkim na mięsie. Biedniejsi niż wcześniej obywatele państwa pod rozbiorami musieli jakoś sobie poradzić. Traktowali bigos na kapuście jako wersję gorszą tradycyjnej potrawy, według części współczesnych Polaków ta potrawa jest przepyszna. Właśnie dzięki kapuście.

Bigos: właściwości zdrowotne

Kapusta kiszona jest stosunkowo tania, dlatego warto kupić jej nieco więcej niż potrzebujemy do bigosu czy wigilijnej kapusty. W trakcie przygotowań można ją podjadać – surowa rewelacyjnie wpływa na zdrowie.

Kapusta kiszona jest bogata w błonnik, witaminy i minerały. Jej probiotyki pomagają również ciału łatwiej wchłaniać te składniki odżywcze.



Kapusta kiszona jest bogata w witaminę C i żelazo, z których wszystkie trzy przyczyniają się do wzmocnienia układu odpornościowego.



Kapusta kiszona może pomóc w zapobieganiu przybieraniu na wadze i ułatwić utratę niechcianej tkanki tłuszczowej.



Kapusta kiszona może również utrzymywać zdrowie mózgu, zwiększając wchłanianie jelitowe minerałów regulujących nastrój, w tym magnezu i cynku.



Kapusta, główny składnik kiszonej kapusty, zawiera przeciwutleniacze i inne korzystne związki roślinne, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko niektórych nowotworów.



Zawartość błonnika, probiotyku i witaminy K2 w kiszonej kapuście może przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu, niewielkiej poprawy ciśnienia krwi i ogólnego niższego ryzyka chorób serca.



Kapusta kiszona zawiera witaminę K2, składnik odżywczy, który promuje zdrowsze, mocniejsze kości.

Bigos: ile ma kalorii?

W 100 g jarskiego bigosu znajduje się 80 kcal, jest on więc daniem niskokalorycznym.

Przepis na bigos z młodej kapusty

Bigos warto zacząć przygotowywać już na 3 tygodnie przed świętami, zamrozić go i rozmrozić dopiero już w trakcie świąt. Rozmrożony smakuje bowiem najlepiej. Co będzie ci potrzebne do przygotowania świątecznego bigosu?

Składniki:

główka młodej kapusty

500 g kiełbasy

1 słoiczek przecieru pomidorowego

4 dużej wielkości cebule

2 liście laurowe

kilka suszonych grzybów

3 ziarenka ziela angielskiego

pieprz

sól

około 3 szklanek wody

olej

Sposób przygotowania:

Najpierw pokrój kapustę w cienkie plasterki, a następnie wrzuć ją do garnka i dodaj dwie szklanki wody. Gdy kapusta trochę się podgotuje, a woda wyparuje, dolej tyle wody, by przykryła całą kapustę. Dodaj listki laurowe, ziele angielskie, grzyby i szczyptę soli. Następnie przygotuj pokrojoną w kostkę kiełbasę i pociętą w paski cebulę. Podsmaż kiełbasę na oleju na patelni, dodaj do niej cebulę, a potem sól i pieprz do smaku. Duś je pod przykryciem do momentu uzyskania przez kiełbaskę miękkości, a następnie dodaj je do garnka i już tak przygotowaną całość również duś pod przykryciem. Gotuj przez około 30-40 minut, a na koniec dolej przecier pomidorowy i dokładnie wymieszaj. Możesz przyprawić do smaku solą, pieprzem, wybranymi innymi przyprawami.

Czytaj też:

Jak nie przytyć w święta? Sprawdź kilka naszych sposobów