Zupa grzybowa jest obecna w wigilię na wielu polskich stołach. Przygotuj ją według przepisu Ewy Wachowicz

Zupa grzybowa nie jest tak samo popularna w różnych regionach Polski. W Gdańsku czy Bydgoszczy na świątecznym stole zapewne zamiast niej zobaczysz wigilijny barszcz, za to na Mazowszu króluje właśnie ona, przygotowywana z suszonych grzybów wprost z mazowieckich lasów, na talerzu często towarzyszą jej domowe łazanki. Jednak bez względu na to, z której części kraju pochodzisz, zupę grzybową zdecydowanie warto w wigilię wypróbować. Zwłaszcza w odsłonie zaproponowanej przez Ewę Wachowicz.

Zupa grzybowa według Ewy Wachowicz: przepis

Składniki:

4 garści suszonych borowików (lub innych lubianych przez ciebie grzybów)

2,5 kg kwaśnej kiszonej kapusty

20 dag kaszy gryczanej

1 duża cebula

olej do podsmażenia cebuli

pieprz

sól

5 l wody

Sposób przygotowania:

Przygotuj duży garnek i wlej do niego wodę, a następnie dodaj kiszoną kapustę. Gotuj do czasu aż kapusta stanie się miękka, a potem ją odcedź. Kolejny krok wymaga przelania pozostałego wywaru do kolejnego garnka i namoczenie wysuszonych grzybów w jeszcze kolejnym naczyniu, np. miseczce. Następnie należy pokroić grzyby na dowolne kształty (np. w ćwiartki czy połówki) i dodać je do wywaru, gotując do miękkości. Do wywaru dodaj również kaszę gryczaną i gotuj przez około 12 minut. Następnie przystąp do przygotowywania cebuli. Najpierw ją obierz, potem pokrój w drobną kostkę i podsmażaj na patelni na oleju. Gdy cebula się zarumieni, ją również dodaj do wywaru, doprawiając solą i pieprzem.

Z kapusty, która była gotowana na samym początku możesz przygotować smakowity farsz np. do wigilijnych pasztecików czy krokietów.

