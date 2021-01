Dietetyczka: Planowanie diety przed ciążą należy zacząć jak najszybciej

Zofia Pomes jest dietetyczką prowadzącą na Instagramie profil Holistycznie Zdrowi, poświęcony dbaniu o zdrowie nie tylko w zgodzie z naturą, ale i badaniami naukowymi. Ważne jest dla niej również naturalne wspomaganie płodności oraz równowagi hormonalnej. W swoim najnowszym wpisie ekspertka napisała o kwestii związanej i z płodnością, i ze zdrowym odżywieniem – odpowiedziała na pytanie, kiedy zacząć dietę przed ciążą.

Wejdź w ciążę już z wyrobionymi nawykami

Dietę przed ciążą najlepiej zacząć jeszcze na długo przed jej planowaniem, by wkroczyć w te 9 miesięcy już z wyrobionymi zdrowymi nawykami. To ważne także z tego powodu, że często samopoczucie przyszłej mamy, zwłaszcza w I trymestrze nie jest najlepsze, dlatego w tym czasie lepiej dodatkowo nie zadręczać się zmianą żywieniowych zwyczajów.

Często podkreśla się również, jak ważne dla dziecka jest pierwszych 1000 dni jego odżywiania – upodobania smakowe, które wtedy się wykształciły, zostaną z nim na długo. Nie bez wpływu na nie pozostaje również sposób odżywiania się kobiety jeszcze przed porodem. Jak zaznacza Zofia Pomes:

Żywienie podczas pierwszych 1000 dni życia dziecka ma największy wpływ na jego zdrowie w przyszłości. Szczególnie jeżeli chodzi o choroby metaboliczne typu cukrzyca, otyłość czy nadciśnienie. To, co dziecko je najchętniej w wieku 10 lat, ma najprawdopodobniej większy związek z tym, co jadła mama podczas ciąży, niż z tym, co obecnie je się w domu.

Dieta a trymestr ciąży

Dietetyczka zauważa również, że w I trymestrze, któremu towarzyszą często nudności, wymioty, trzymanie się zdrowej diety jest dla ciężarnej niemal nierealne. Wtedy najlepiej zadbać o odpowiednie nawodnienie, ewentualną suplementację składników odżywczych i po prostu przetrwanie. Za to trymestry II i III są dla spodziewających się dziecka kobiet łaskawsze i w tym czasie mogą one skuteczniej zadbać o to, co znajduje się na ich talerzu.

