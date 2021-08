Każdy hot dog skraca życie o... 36 minut! Zaskakujące wyniki badań

Jaki wpływ na długość życia mają produkty spożywcze, które jemy na co dzień? Naukowcy z University of Michigan przeanalizowali ponad 5,8 tys. pokarmów, a wnioski, do jakich doszli, dla wielu osób mogą być szokujące.

Zdrowie WPROST.pl Nature Food / University of Michigan Źródło: