10 produktów, których lepiej unikać, by nie mieć raka jelita grubego

60 proc. zachorowań na złośliwy nowotwór jelita grubego (trzeci najczęściej występujący nowotwór wśród mężczyzn i drugi u kobiet) dotyczy krajów rozwiniętych – nic dziwnego, bo to właśnie tam dominuje dieta bogata w tłuszcze nasycone, które sprzyjają rozwojowi tej choroby.

Nowe badania nad rakiem jelita grubego

Najnowsze wyniki badań opublikowanych na łamach prestiżowego czasopisma "Cell Reports" przez naukowców z Uniwersytetu Arizony po raz kolejny potwierdzają, że tzw. dieta zachodnia oparta na wysokoprzetworzonych produktach spożywczych i nadmiernej ilości szkodliwych tłuszczów oraz cukrów ma kluczowe znaczenie w rozwoju raka okrężnicy.

Zespołowi badaczy (którym kilka lat wcześniej udało się wykazać, że jeden ze składników cynamonu może zapobiegać temu nowotworowi), tym razem udało się zgłębić tajniki mechanizmów odpowiadających za powstawanie raka jelita grubego. Oprócz wysokotłuszczowej diety i nadmiaru cukru rozwojowi tej choroby może sprzyjać m.in. niedobór witaminy D.

Te produkty obniżają ryzyko raka jelita grubego

Lista produktów, których spożywanie należy ograniczyć lub zupełnie wykluczyć z diety, by ograniczyć ryzyko raka jelita grubego jest od dawna znana. Prezentujemy krótki przegląd pokarmów, których nie warto spożywać w nadmiernej ilości.

CZERWONE MIĘSO



Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Rresearch on Cancer) ostrzega, że każde 100 g mięsa czerwonego dziennie zwiększa ryzyko raka jelita grubego o 17 proc. Wbrew pozorom przeciętna porcja wielkości pół dłoni może mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.

W czerwonym mięsie znajduje się sporo żelaza hemowego, a substancje powstające w wyniku jego przemian mogą uszkadzać nasze DNA. Jeśli nie możesz obyć się bez schaboszczaka i nie wyobrażasz sobie życia bez wołowych steków, to przynajmniej... nie jedz ich codziennie.



ALKOHOL



Osoby, które regularnie sięgają po wysokoprocentowe trunki, są dwa razy bardziej narażone na rozwój nowotworów niż osoby unikające alkoholu lub abstynenci. European Union of Gastroenterology ostrzega, że wypicie 4 drinków (zawierających 12,5 g czystego alkoholu) może zwiększać ryzyko raka jelita grubego o 52 proc.





CUKIER i WYSOKOPRZETWORZONE SŁODYCZE



Nadmiar cukru w diecie i zbyt częste sięganie po mało wartościowe, słodkie przekąski pełne pustych kalorii i wysokoprzetworzone ciasteczka, kremy i łakocie nie ma dobrego wpływu na stan naszych jelit. Lepiej unikać tych produktów w codziennym jadłospisie, by ograniczyć ryzyko raka okrężnicy.



SŁONE PRZEKĄSKI



Chipsy, frytki, krakersy, snacki i wszystkie inne wysokoprzetworzone przekąski o słonym smaku nie mają dobrego wpływu na nasz układ pokarmowy. Lepiej ograniczyć ich spożycie lub zupełnie wyeliminować z codziennej diety, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego – jednego z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych w Europie.



SŁODKIE NAPOJE GAZOWANE



Amerykańscy onkolodzy szacują, że osoby, które urodziły się po 1990 roku, mają dwukrotnie większe szanse na zachorowanie na raka jelita grubego niż poprzednie pokolenia, ponieważ ich dieta jest zdominowana przez nadmiar cukru.

Z badań wynika, że w przypadku osób pomiędzy 13. a 18. rokiem życia spożywanie słodkich napojów gazowanych może zwiększać ryzyko raka okrężnicy o 32 proc. W przeszłości tak narażeni na rozwój tego nowotworu byli zwykle ludzie starsi, powyżej 65 lat. Obecnie problem ten dotyczy nawet nastolatków.



MARGARYNA i SMALEC



Dieta oparta na sporej ilości tłuszczów nasyconych może mieć destrukcyjny wpływ na naszą mikroflorę jelitową i sprzyjać zachorowaniu m.in. raka okrężnicy.

Już kilka lat temu naukowcom udało się wykazać, że dieta wysokotłuszczowa odgrywa większą rolę w rozwoju raka jelita grubego niż... otyłość.



SERY DOJRZEWAJĄCE



Dlaczego Francuzi jedzą tyle serów i nie tyją? W dużej mierze ich kulinarne zwyczaje wychodzą im na zdrowie dzięki odpowiednim nawykom i spożywaniu ich w połączeniu z niewielką ilością znakomitego wina.

Dieta oparta wyłącznie na tłustych serach nie jest jednak wskazana i może podwyższać cholesterol, a także przyczyniać się m.in. do rozwoju raka jelita grubego.



BOCZEK, WĘDLINY, KIEŁBASY



Zaledwie 2 plasterki wędzonej szynki dziennie mogą zwiększać ryzyko raka jelita grubego o 18 proc.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że im bardziej przetworzone mięso wybieramy, tym więcej jest w nim szkodliwych dla naszego zdrowia składników. Światowa Fundacja Badań nad Rakiem (World Cancer Research Fund) zaleca, by nie spożywać więcej niż 500 g czerwonego mięsa na tydzień.



PRZETERMINOWANA ŻYWNOŚĆ



Termin ważności na produktach spożywczych ma znaczenie. Lepiej nie sięgać przeterminowane jedzenie. Im dłużej dany produkt przekracza datę przydatności do spożycia, tym więcej może się w nim wytworzyć szkodliwych dla naszego zdrowia składników. Warto unikać produktów spleśniałych lub zepsutych, by nie nabawić się raka jelita grubego.



CIĘŻKOSTRAWNE POTRAWY



Warto zdawać sobie sprawę z tego, że podczas obróbki termicznej mięsa w bezpośrednim kontakcie z płomieniem, rusztem czy patelnią dochodzi do powstawania m.in. rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a im bardziej spieczemy wierzchnią warstwę danej potrawy, tym więcej będzie w niej szkodliwych składników, które mogą działać kancerogennie. Zamiast trudnych do strawienia dań lepiej wybierać produkty lekkostrawne.

