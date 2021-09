Epidemia otyłości to wina tego powszechnie stosowanego pestycydu? Naukowcy nie mają już wątpliwości

Co to jest chloropiryfos i jak szkodzi ludziom?

Dlaczego Kanadyjczycy winią ten pestycyd za epidemię otyłości na świecie?

Kanadyjscy naukowcy uważają, że za globalny kryzys otyłości częściową winę ponosi chloropiryfos, czyli środek stosowany do ochrony roślin, który ca całym świecie jest powszechnie wykorzystywany do oprysków m.in. pszenicy, jęczmienia, rzepaku, a także owoców (głównie śliwek i truskawek) i warzyw (ziemniaków, kapusty brukselki, kalafiora, brokułów i kapusty głowiastej). W kwietniu 2020 roku Komisja Europejska oficjalnie wycofała go z użycia, ale nadal stosuje się go w wielu krajach poza Unią Europejską.

Chloropiryfos – popularny pestycyd jest przyczyną globalnego problemy z otyłością?

Kanadyjczycy przebadali 34 powszechnie używane pestycydy i herbicydy. Podczas badań laboratoryjnych na myszach karmionych wysokokaloryczną dietą okazało się, że chloropiryfos najbardziej spowalnia spalanie kalorii w tzw. brunatnej tkance tłuszczowej, co przyczynia się do procesu zwanego termogenezą poposiłkową, przez którą organizm zaczyna gromadzić dodatkowe kalorie. Pełne wyniki eksperymentu pod koniec sierpnia opisano na łamach prestiżowego „Nature Communications”.

Brunatna tkanka tłuszczowa (nazywana potocznie brązowym tłuszczem) występuje także u ludzi i odpowiada za wytwarzanie ciepła podczas spalania kalorii – w przeciwieństwie do białego (lub żółtego) tłuszczu powstającego pod wpływem nadmiaru kalorii.

„Brązowy tłuszcz to piec metaboliczny w naszym ciele spalający kalorie, w przeciwieństwie do zwykłego tłuszczu, który jest używany do ich przechowywania. To generuje ciepło i zapobiega odkładaniu się kalorii na naszym ciele jako zwykłego, białego tłuszczu. Wiemy, że brązowy tłuszcz jest aktywowany podczas zimna i kiedy jemy” – tłumaczy prof. Gregory Steinberg z Centrum Badań nad Metabolizmem, Otyłością i Cukrzycą w McMaster University.

40 dodatkowych kalorii dziennie i 2,5 kg rocznie – tyle przybywa nam przez pestycydy

Zdaniem prof. Steinberga chloropiryfos może w znacznym stopniu przyczyniać się do epidemii otyłości, bo hamuje zużycie energii w brązowym tłuszczu aż o 40 kcal dziennie, przez co wolniej spalamy to, co jemy. U osób dorosłych według szacunków naukowców przekłada się to, że w ciągu roku dorosłe osoby tyją około 2,5 kg.

„Otyłość wynika z braku równowagi kalorycznej pomiędzy przyjmowaniem, wchłanianiem i wydatkowaniem energii. Zarówno u gryzoni, jak i u ludzi termogeneza poposiłkowa przyczynia się do wydatkowania energii i obejmuje aktywację brunatnej tkanki tłuszczowej. Stawiamy hipotezę, że toksyny środowiskowe powszechnie stosowane jako dodatki do żywności lub pestycydy mogą zmniejszać termogenezę poposiłkową poprzez tłumienie białka rozprzęgającego UCP1, co może przyczynić się do rozwoju otyłości”– przekonują naukowcy.

Choć nowe odkrycie nie zostało jeszcze potwierdzone w badaniach z udziałem ludzi, to Kanadyjczycy zachęcają wszystkich do tego, by dokładnie sprawdzać źródło pochodzenia roślin, które spożywamy, a przed ich zjedzeniem dokładnie umyć je pod bieżącą wodą.

