5 mitów na temat cholesterolu, w które większość z nas ślepo wierzy

Jesteś szczupły, regularnie uprawiasz sport, wyglądasz na osobę tryskającą energią, a i tak możesz mieć problem z cholesterolem. Szacuje się, że nawet 60 proc. dorosłych Polaków cierpi na hipercholesterolemię, choć wielu z nich bardzo długo zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Tymczasem bez odpowiedniego leczenia choroba ta może skracać nam życie nawet o 2-3 dekady.

Hipercholesterolemia jest śmiertelnie niebezpieczna i skraca życie nawet o... 20-30 lat

Dla przeciętnej dorosłej osoby stężenie cholesterolu całkowitego we krwi powinno wynosić do 190-200 mg/dl, do 115 mg/dl w przypadku frakcji LDL i 45 mg/dl jeśli chodzi o frakcję HDL (50 mg/dl u kobiet i 40 mg/dl u mężczyzn). U dzieci poziom cholesterolu nie powinien przekraczać 190 mg/dl. Poziom trójglicerydów u pełnoletnich, zdrowych ludzi nie powinien zaś być wyższy niż 150 mg/dl.

Niestety tylko około 6 proc. ludzi w naszym kraju jest świadomych tego, co im dolega i systematycznie bada tzw. profil lipidowy, czyli lipidogram analizujący poziom cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej i wysokiej gęstości (frakcji cholesterolu zawierających odpowiednio LDL i HDL), a także trójglicerydów. Czy to dlatego choroby układu krążenia, do których przyczynia się nieprawidłowe wyniki powyższych wskaźników, powodują aż 40 proc. zgonów w Polsce?

Rozwiewamy najczęstsze wątpliwości i błędne przekonania na temat cholesterolu, które przez lata dobrze zakorzeniły się w świadomości społecznej.

Cholesterol – 5 najpopularniejszych mitów

MIT 1: Każdy cholesterol jest zły – zwłaszcza frakcja LDL



Istnieje sporo różnic pomiędzy frakcją HDL zwaną „dobrym cholesterolem”, a LDL, czyli „złym cholesterolem”. Niestety te powszechnie używane nazwy mogą być całkiem mylące, ponieważ wbrew zarówno „dobry”, jak i „zły” cholesterol jest niezbędny do tego, by nasz organizm funkcjonował prawidłowo. Kluczowe znaczenie w tym przypadku mają jednak odpowiednie proporcje tych frakcji.



MIT 2: Łatwo zauważyć, że ma się nieprawidłowy poziom cholesterolu

Nadmiar cholesterolu nie boli i zwykle przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. Wiele osób mylnie sądzi, że charakterystyczne grudki pojawiające się w kącikach powiek to zwykłe kaszaki lub niegroźny jęczmień. Często zaś to pierwsze symptomy hipercholesterolemii, która może skracać nam życie nawet o 20-30 lat. Bez regularnych badań nie mamy szansy na to, by w porę wykryć zagrożenie i zacząć się leczyć.





MIT 3: Produkty o wysokiej zawartości cholesterolu szkodzą zdrowiu



Pokarmy podnoszące poziom „dobrego cholesterolu”, czyli frakcji HDL, mają pozytywny wpływ na nasz organizm, ale nawet te produkty, które zawierają wysokie stężenie „złego cholesterolu”, czyli frakcji LDL, mogą być korzystne dla zdrowia, jeśli tylko pochodzą z naturalnych źródeł, nie są wysokoprzetworzone lub nie są poddawane intensywnej obróbce termicznej (np. smażeniu na patelni rozgrzanej do temperatury powyżej 200 stopni Celsjusza, kiedy cholesterol i tłuszcze zaczynają się utleniać). Dotyczy to zwłaszcza jajek, czerwonego mięsa lub smalcu – spożywanie ich z umiarem w niewielkich ilościach wcale nie musi być tak szkodliwe, jak się powszechnie sądzi.



MIT 4: Tylko mężczyźni i osoby z nadwagą mają problem z cholesterolem



Niestety wiele kobiet błędnie sądzi, że nieprawidłowy poziom cholesterolu dotyczy głównie mężczyzn lub osób mających nieprawidłową masę ciała. Z tego powodu część szczupłych osób bagatelizuje regularne badania kontrolne. W ostatnich latach coraz częściej zdarza się, że hipercholesterolemia występuje także u pań oraz osób, które są szczupłe i wyglądają na zupełnie zdrowe.



MIT 5: Nieprawidłowy poziom cholesterolu dotyczy tylko starszych ludzi



Choć rzeczywiście z wiekiem wzrasta ilość cholesterolu wytwarzanego w organizmie, to jednak tzw. blaszki miażdżycowe odpowiedzialne za miażdżycę, a także zawał serca lub udar mózgu mogą pojawiać się nawet u... dziesięcioletnich dzieci.

To właśnie dlatego takie znaczenie ma sprawdzanie profilu lipidowego nawet u młodych ludzi, szczególnie jeśli są obciążeni dziedziczną skłonnością do hipercholesterolemii, są otyli, mało się ruszają i nie odżywiają prawidłowo.

