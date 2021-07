„Dobry” cholesterol jest jeszcze lepszy niż sądzono – zwłaszcza dla wątroby. Nowe odkrycie

Do tej pory uważano, że „dobry” cholesterol HDL może zapobiegać nadmiernemu odkładaniu się „złego” cholestrolu LDL w ścianach naczyń krwionośnych, bierze udział w syntezie hormonów i chroni krwinki przed rozkładem. Okazuje się jednak, że pełni jeszcze jedną, istotną funkcję, której wcześniej nie znano. Udało się bowiem potwierdzić, że frakcja określona mianem HDL3 może blokować stany zapalne spowodowane powszechnie występującymi w naszych jelitach bakteriami. Dzięki temu może chronić wątrobę przed dodatkowymi uszkodzeniami.

„Nasze badanie sugeruje, że podniesienie poziomu konkretnej frakcji HDL (HDL3) w jelitach może chronić przed chorobami wątroby” – wyjaśnia profesor immunologii, Gwendalyn J. Randolph z Wydziału Medycyny Washington University w St. Louis na łamach „Science”.

HDL3 – nowa frakcja dobrego cholesterolu ma zbawienny wpływ na wątrobę

Choć w przeszłości lekarstwa zwiększające poziom „dobrego” cholesterolu w organizmie nie dawały dobrych rezultatów w testach klinicznych i nie pomagały w walce z chorobami układu krążenia, to jednak okazuje się, że nie zwracano uwagi na to, że HDL może przedostawać się bezpośrednio z jelit do wątroby, co zupełnie zmienia dotychczasowe postrzeganie tej frakcji.

„Nikt nie przypuszczał, że HDL może bezpośrednio trafiać z jelit do wątroby, gdyż wymagałoby to podróży przez żyłę wrotną. Tymczasem HDL rozprzestrzenia się do innych tkanej za pomocą układu limfatycznego, który nie łączy wątroby z jelitami. W naszym laboratorium mamy narzędzie, które pozwala na śledzenie transportu HDL z różnych organów. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się jelitom i zobaczyć, jaką drogą HDL je opuszcza i gdzie trafia. Dzięki temu zaobserwowaliśmy, że HDL3 przemieszcza się wyłącznie przez żyłę wrotną i wędruje bezpośrednio do wątroby” – tłumaczy prof. Randolph.

Leki zwiększające poziom HDL3 będą wkrótce zapobiegać chorobom wątroby?

Badania na myszach potwierdziły, że wytwarzany w jelitach HDL3 blokuje generowane przez bakterie sygnały, które prowadzą do zapalenia wątroby. Do największych uszkodzeń tego organu dochodzi, jeśli poziom HDL3 jest obniżony.

Naukowcy uważają, że podawanie leków zwiększających poziom HDL3 może zapobiegać chorobom wątroby, co wykazały testy laboratoryjne na zwierzętach. Badacze mają nadzieję, że podobny efekt można wywołać w ten sam sposób także u ludzi.

