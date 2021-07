Zadbaj o siebie – lista badań profilaktycznych, które powinna wykonywać każda kobieta

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet nieco różni się w zależności od wieku. Nawyk regularnego kontrolowania stanu zdrowia powinien nam wejść w krew już na etapie dorastania, kiedy ciało młodej kobiety zaczyna się zmieniać – dotyczy to zwłaszcza comiesięcznego samobadania piersi, które najlepiej wykonywać pomiędzy szóstym a dziewiątym dniem cyklu np. przed lustrem, pod prysznicem lub w pozycji leżącej.

Raz w miesiącu – samobadanie piersi

Wystarczy unieść do góry ręce i sprawdzić, czy pod skórą na biuście lub w okolicach pachwin da się wyczuć guzki i zgrubienia. Wszelkie niepokojące zmiany, których wcześniej nie zauważałyśmy, warto skonsultować z lekarzem (który może zalecić dodatkowe badania, np. USG sutków).

O poradę specjalisty powinniśmy poprosić także po pojawieniu się nietypowych znamion na skórze, które raz w roku warto sprawdzić u dermatologa pod dermatoskopem i przekonać się, czy nie grozi nam czerniak.

Jakie badania powinny wykonywać kobiety w wieku 20+?

wizyta kontrolna u dentysty – co pół roku

cytologię i badanie ginekologiczne – raz w roku

ogólne badanie stanu zdrowia u internisty i pomiar ciśnienia – raz w roku

badanie ogólne moczu, morfologię, OB, stężenie glukozy we krwi – raz w roku

USG przezpochwowe – co dwa lata

USG jamy brzusznej – co 3 do 5 lat

pomiar elektrolitów – co 3 lata

lipidogram + trójglicerydy – co 5 lat

RTG klatki piersiowej – co 5 lat

Jakie badania powinny wykonywać kobiety w wieku 30+?

Oprócz comiesięcznego samobadania piersi, kontroli stanu jamy ustnej u dentysty co 6 miesięcy, cytologii i badania ginekologicznego raz w roku, a także przebadania się u internisty i wykonania pomiaru ciśnienia warto zadbać także o:

podstawowe badania profilaktyczne (morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi, ogólne badanie moczu, USG piersi i RTG klatki piersiowej) – raz na dwa lata

lipidogram wraz z frakcją HDL, LDL i stężeniem trójglicerydów – co 5 lat

mammografię – powyżej 35. roku życia co 5 lat

kontrolę wzroku u okulisty i badanie dna oka – co 5 lat (lub częściej, jeśli mamy wady wzroku)

USG przezpochwowe narządów rodnych – raz na 10 lat

Dodatkowo warto ewentualnie raz na kilka lat wykonać USG tarczycy (zwłaszcza jeśli mamy objawy niedoczynności lub nadczynności tarczycy). Podstawowym badaniem, które może sprawdzić, czy ten gruczoł działa prawidłowo jest TSH, przy nieprawidłowych wynikach lekarz może zalecić nam dodatkowe testy (m.in. FT3 i FT4).

Jakie badania powinny wykonywać kobiety w wieku 40+?

Oprócz standardowych badań zalecanych dla dwudziesto- i trzydziestolatek, po czterdziestce warto raz w roku zrobić spirometrię (badanie diagnozujące choroby płuc, zalecane zwłaszcza w przypadku palaczek).

Co 2 lata powinno się też odwiedzić okulistę, dokonać pomiaru ciśnienia śródgałkowego i zbadać dno oka, a także wykonać lipidogram i sprawdzić poziom trójglicerydów. Dodatkowo zaś takie badania jak:

mammografia, USG przezpochwowe narządów rodnych i USG piersi – co 2 lata

EKG – co 2-3 lata

RTG klatki piersiowej – co 5 lat

gastroskopia – co 5 lat

TSH + dodatkowe badania hormonów tarczycy – standardowo co 10 lat (lub częściej, jeśli mamy nieprawidłowe wyniki – warto stosować się do zaleceń endokrynologa)

Jakie badania powinny wykonywać kobiety w wieku 50+?

Po pięćdziesiątce do pakietu poprzednich badań, które zalecane są młodszym pacjentkom, dochodzi między innymi:

kolonoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego) – co 5 lat

test na obecność krwi utajonej w kale – co roku (pod kątem raka jelita grubego)

USG jamy brzusznej – raz w roku

RTG klatki piersiowej – co 5 lat (lub co roku, jeśli palimy papierosy)

badanie hormonów tarczycy (TSH, FT3, FT4) – co roku

badanie znamion pod dermatoskopem – zwłaszcza jeśli często się opalamy

oznaczenie poziomu hormonów płciowych we krwi – co kilka lat

badanie gęstości kości – raz na 10 lat

Jakie badania powinny wykonywać kobiety w wieku 60+?

Po sześćdziesiątce oprócz poprzednich badań zalecanych młodszym kobietom warto co 2 lata robić mammografię, raz na kilka lat oznaczać poziom hormonów płciowych, co 5 lat robić kolonoskopię i raz na dekadę wykonywać badanie densytometryczne sprawdzające gęstość naszych kości. Z wiekiem powinniśmy regularnie korzystać z konsultacji lekarskich i stosować się do wszelkich zaleceń specjalistów, którzy mogą kierować nas na dodatkowe badania.

