5 sposobów na walkę ze spadkiem energii po południu

Udaj się na krótką drzemkę

Jeśli nie śpisz w nocy przez co najmniej siedem do dziewięciu godzin, prawdopodobnie nie funkcjonujesz najlepiej. Jeśli masz opcję na drzemkę w pracy podczas przerwy lub możesz przekraść się do domu wówczas w tym celu, możesz stać się bardziej produktywny. Badania wykazały, że drzemka 10-20 minut może poprawić czujność poznawczą i zdolności umysłowe.



Rozciągaj się i chodź

Poprzez zwykłe rozciąganie i wyjście na krótki spacer ​​przywrócisz krew do mózgu i mięśni, a w konsekwencji zwiększysz swój poziom energii, co zauważa dr Teitelbaum. Dr Elliot dodaje, że co najmniej jedna minuta ćwiczeń oddechowych lub wstawania z miejsca co godzinę może pomóc twojemu ciału zwalczyć zmęczenie. Spacerowanie podczas odbierania połączeń również nie zaszkodzi.



Zwiększ swoje spożycie wody

Według dra Jacoba Teitelbauma, dyplomowanego internisty i specjalisty w dziedzinie syndromu chronicznego zmęczenia, odwodnienie jest szeroko rozpowszechnioną przyczyną spadków energii po południu. „Najtańszym sposobem na odświeżenie, który znajdziesz wszędzie, jest po prostu wypicie szklanki zimnej wody w celu wzmocnienia” – wyjaśnia. Picie zimnej wody ma podobny efekt, jak rozpryskiwanie jej na twarz, co również zauważa dr Teitelbaum.



Unikaj węglowodanów, które czynią cię ociężałym

W ciężkie dni, kiedy ziewasz średnio co chwila, najlepiej odpuścić sobie obiad z makaronem lub ryżem i zamiast tego wybrać obfitą sałatkę. Węglowodany zawierają aminokwas zwany tryptofanem, który może wywoływać senność – stąd silne pragnienie drzemki po pizzy.



Sięgnij po trochę owoców cytrusowych

Dr Tania Elliott, lekarz medycyny, ma zawsze przy sobie pomarańczę lub grejpfrut jako przekąskę w południe. Jest to świetny sposób na zwiększenie poziomu energii. Dobrym pomysłem może być też trzymanie pod ręką olejków eterycznych o zapachu cytrusów. Mówi, że zapach cytrusów może poprawić nastrój i dodać energii.Czytaj także:

