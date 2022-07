6 żywieniowych sztuczek, dzięki którym zachowasz lepszą sylwetkę latem

W okresie wakacji najłatwiej schudnąć – i to właściwie bez większych wyrzeczeń. Gdy temperatura za oknem rośnie, wielu z nas ma mniejszy apetyt. Ciepłe dni sprawiają, że częściej wychodzimy z domu. Z drugiej jednak strony trzeba uważać na popularne wakacyjne pokusy: gofry, tłustą kiełbasę z grilla, gazowane napoje czy nadmiar lodów z bitą śmietaną. Bardzo kaloryczny jest również alkohol, po który łatwo sięgnąć w upalny dzień.

Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, które mogą nawet pomóc schudnąć. Wystarczy trzymać się tych nawyków:

Picie wody przed posiłkiem

W okresie letnim zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Bardzo szybko może dojść do choćby lekkiego, odwodnienia organizmu. Co więcej, niektórzy z nas mylą pragnienie z głodem. Dlatego picie dwóch szklanek wody, gdy pojawi się ochota na jedzenie może pomóc: nawodni i wypełni żołądek, dzięki czemu zjemy mniej.

Duża ilość warzyw i owoców

Wiele z nich składa się głównie z wody (np. truskawki), więc dodatkowo sprzyjają nawodnieniu organizmu. Sezonowe warzywa i owoce są także cennym źródłem wielu składników odżywczych. Na szczególną uwagę zasługują także z powodu błonnika – ten daje uczucie sytości na dłużej i usprawnia pracę jelit.

Zdrowe alternatywy

Latem większość z nas preferuje spotkania na świeżym powietrzu, np. przy grillu. Szykując potrawy, pamiętajmy o niskokalorycznych opcjach. Nawet jeśli zamierzamy grillować kiełbasę, boczek, karkówkę i kaszankę, możemy zaserwować także grillowane warzywa, piersi kurczaka, ryby. Na stole nie powinno też zabraknąć sałatek ze świeżych warzyw. Nawet jeśli nie odmówimy sobie mięsa, dzięki innym pokarmom zachowamy równowagę.

Stawianie na siebie

Wybierając się na plażę czy do parku, pomyśl o zabraniu zdrowych przekąsek. Jeśli niczego nie przygotujemy, najprawdopodobniej skończymy w barze szybkiej obsługi, jedząc frytki i hamburgery. Pułapką są też budki z lodami, goframi i watą cukrową. Przygotowanie kosza piknikowego jest zdecydowanie zdrowsze, ale też tańsze.

Alkohol z umiarem

Zamiast kalorycznych, słodkich drinków i koktajli, postaw na wytrawne trunki. Najważniejsze jednak jest to, by zadbać przy okazji o nawodnienie organizmu. Pomiędzy jednym a drugim drinkiem/kieliszkiem wina wypij szklankę wody.Dzięki temu rano nie będzie cię aż tak boleć głowa. Wypróbuj zasadę: szklanka wody na szklankę drinka.

Wyspanie się to podstawa

Niedobór snu ma fatalny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na zdrowie i masę ciała. Notoryczne niewyspanie się prowadzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej, co z kolei może powodować niekontrolowane tycie. Jeśli chcemy schudnąć, powinniśmy przede wszystkim zacząć się wysypiać. Wtedy całe to odchudzanie będzie po prostu łatwiejsze.

Najlepszy przepis na kompot z truskawek. Większość popełnia podstawowy błąd

Nawodnienie – szczególnie ważne podczas upałów. Co pić, a czego unikać?