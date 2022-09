Często sięgasz po te przekąski? Uważaj, bo mogą wywoływać... lęk

Ciastko do kawy, pączek na drugie śniadanie, a może croissant z czekoladą? Wieczorem chipsy albo nachosy – wielu z nas często sięga po tego rodzaju przekąski, by poprawić sobie nastrój lub samopoczucie w ciągu dnia. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości wcale nie wpływamy pozytywnie na swój nastrój. Spożywanie tego rodzaju produktów może bowiem pogarszać kondycję psychiczną – zostało to już udowodnione naukowo.

Słodycze a depresja

Naukowcy ze Schmidt College of Medicine na Florida Atlantic University przeprowadzili badania, które wskazały, że zbyt częste sięganie po produkty bogate w cukier lub sól może wywierać wpływ na nasze samopoczucie. Spożywanie przetworzonej żywności może nasilać napięcia, potęgować lęk i zwiększać ryzyko obniżenia nastroju, a nawet wywołać depresję.

„Odkryliśmy, że osoby, które spożywają większe ilości wysoce przetworzonej żywności, zgłaszają również więcej niepożądanych objawów zdrowia psychicznego, takich jak lęk i objawy związane z łagodną depresją” – skomentował wyniki jeden z autorów badania dr Eric Hecht.

Niezdrowa dieta potęguje napięcia

Badania wykonano na 10 359 osób w wieku 18 lat i starszych z US National Health and Nutrition Examination Survey. Wskazały one jasno, że niezdrowa dieta bogata w tłuszcze nasycone i cukier może przyczyniać się do pogorszenia kondycji psychicznej.

Słodkie i słone przekąski często są bogate w składniki, które w żadnej mierze nie wpływają dobrze na nasz organizm. Mogą wręcz przyczyniać się do nasilenia niedoborów witamin i mikroelementów, zwłaszcza jeśli stanowią główną oś diety. Do prawidłowego funkcjonowania konieczne są witaminy i pierwiastki, wzmacniające układ odpornościowy, warunkujące prawidłową przemianę materii oraz pracę układu sercowo-naczyniowego.

Słodyczei słone przekąski lepiej więc zastąpić suszonymi owocami czy świeżymi warzywami lub bakaliami, które poprawią nasze samopoczucie. Pozytywnie wpływają one na mózg (zwłaszcza orzechy) i poprawiają kondycję psychiczną.

