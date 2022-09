Jak smakuje wodny kasztan i dlaczego warto go spróbować jesienią?

Kasztany wodne są źródłem węglowodanów, a także mikroelementów takich jak mangan, potas, miedź. Porcja ok. 100 gramów kasztanów wodnych ma 97 kalorii i zawiera m.in.:

tłuszcz: 0,1 grama,

węglowodany: 23,9 grama,

błonnik: 3 gramy,

białko: 2 gramy,

potas: 17 proc.zalecanego dziennego spożycia,

mangan: 17 proc. zalecanego dziennego spożycia,

miedź: 16 proc. zalecanego dziennego spożycia,

witaminę B6: 16 proc. zalecanego dziennego spożycia,

ryboflawinę: 12 proc. zalecanego dziennego spożycia.

Kasztany wodne wspierają pracę serca

Kasztany wodne są doskonałym źródłem potasu. Odpowiednia ilość potasu w diecie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem udaru i obniża ciśnienie krwi. Badania wykazują, że gdy osoby z wysokim ciśnieniem krwi spożywały więcej potasu, ich skurczowe ciśnienie krwi (górna wartość) i rozkurczowe ciśnienie krwi (dolna wartość) zmniejszały się odpowiednio o 3,49 mmHg i 1,96 mmHg co korzystnie wpłynęło na pracę serca.

Kasztany wodne pomagają w walce z rakiem

Kasztany wodne zawierają bardzo wysoki poziom przeciwutleniaczy, w tym kwasu ferulowego. Ten przeciwutleniacz zapewnia chrupkość miąższu kasztanów wodnych, nawet po ugotowaniu. Ale co ważniejsze, są badania, które wskazują, że kwas ferulowy zapobiega rozwojowi nowotworów. W badaniu probówkowym naukowcy potwierdzili, że leczenie komórek raka piersi kwasem ferulowym pomogło zahamować ich rozwój. Wykazano również, że ten kwas hamuje wzrost komórek raka skóry, tarczycy, płuc i kości.

Kasztany wodne wspomagają odchudzanie

Kasztany wodne są niskokaloryczne, zawierają dużą ilość błonnika i składniki odżywcze. Są doskonałym dodatkiem do zdrowej diety wspomagającej odchudzanie. To warzywo ma też wysoką zawartość wody. Kasztany wodne składają się z około 74 procent wody. Badania wskazują, że żywność o dużej objętości, a małej ilości kalorii może skutecznie ograniczać głód, co przyczynia się do spadku wagi.

Kasztany wodne mają zastosowanie w medycynie chińskiej

W medycynie chińskiej kasztany wodne od wieków były wykorzystywane jako naturalny środek moczopędny. Uważano też, że wspierają prawidłowe krzepnięcie krwi, utrzymują silne kości i podnoszą poziom libido.