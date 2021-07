To co jesz, ma wpływ także na psychikę. Oto produkty, których lepiej unikać

Dziś więcej niż kiedykolwiek produkujemy i jemy żywności przetworzonej, która dodatkowo zawiera konserwanty, a nawet resztki pestycydów. Taki styl odżywiania nie pozostaje bez wpływu na nasz organizm. Coraz więcej ludzi cierpi na choroby cywilizacyjne, lecząc kolejne dolegliwości – jednak zapominają, jak wielki wpływ na ich zdrowie ma odżywianie.

Wpływ odżywiania na zdrowie psychiczne

W dzisiejszych czasach do niezdrowej żywności nie zaliczymy jedynie fast-foodów czy słodyczy. Również potencjalnie neutralne produkty dostępne swobodnie w sklepach miewają fatalne składy. Duża zawartość cukrów, barwniki, substancje słodzące, konserwanty – to częsty widok z tyłu opakowania. Wiele produktów zawiera składniki, których znaczenia kompletnie nie możemy zrozumieć. Jedno jest pewne: żywność wysoko przetworzona otacza nas zewsząd i nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie organizmu.

Oprócz epidemii otyłości, zwiększonego ryzyka chorób, alergii i nietolerancji pokarmowych zaczynają się pojawiać problemy z kondycją psychiczną, również wśród młodych osób. Dlatego tak ważna jest świadomość tego, co wkładamy do koszyka – oraz jak najczęstsze spożywanie produktów naturalnych (na przykład z własnego ogródka).

Produkty, które mogą pogarszać samopoczucie

Jeśli chcesz zacząć lepiej się odżywiać, w pierwszym kroku zminimalizuj lub wyeliminuj spożycie niekorzystnych dla zdrowia produktów. Co znajduje się na tej liście?

Tłuszcze trans



O tym, że nadmiar tłuszczu w diecie może prowadzić do problemów ze zdrowiem wiedzą chyba wszyscy. Najczęściej pod uwagę bierzemy nadmiar kalorii i minimum składników odżywczych. Jednak produkty zawierające tłuszcze trans, czyli utwardzone oleje roślinne, mogą źle działać także na ludzką psychikę. Uznawane są za najbardziej szkodliwy dla zdrowia typ kwasów tłuszczowych. Badania wykazały, że mogą zwiększać one ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego. Czy kolejna paczka chipsów jest tego warta?



Alkohol



Nadmierne spożycie alkoholu może poważnie zaszkodzić zdrowiu całego organizmu. Korzystamy z jego „mocy” chcąc przezwyciężyć trudne uczucia, wahania nastrojów, pustkę. Jednak kojące lub uspokajające działanie alkoholu to pułapka, która tylko pogarsza sytuację. Dzieje się tak, ponieważ alkohol zmienia aktywność serotoniny i neuroprzekaźników w mózgu, zaostrzając niepokój. W efekcie jesteśmy w gorszym stanie psychicznym, gdy alkohol przestaje działać, niż byliśmy przed jego wypiciem.



Dodane cukry



Słodzone produkty spożywcze mogą prowadzić do wahań poziomu cukru we krwi, wpływając na poziom energii. Mogą także zaburzać nastrój, wywołując problemy z lękiem. Ludzie uzależniają się od poczucia „kopa energetycznego” po spożyciu słodyczy. Dzieci na ich brak potrafią reagować nadmierną złością. W konsekwencji jedzą ich jeszcze więcej. Dlatego staraj się unikać produktów zawierających przetworzony lub dodany cukier, takich jak słodzone napoje, gotowe dżemy, ketchup, dressingi, żelki, sosy itp. Patrz na składy produktów – jeśli cukier jest na górze listy, produkty prawdopodobnie nie jest zbyt zdrowy.



Rafinowane węglowodany



Rafinowane węglowodany są produktami zbożowymi, które zostały przetworzone przez producenta żywności. Znajdują się często w białej mące, chlebie, białym ryżu, wyrobach cukierniczych czy przetworzonych przekąskach. Badania wykazały, że spożywanie rafinowanych węglowodanów zwiększa ryzyko zarówno lęku, jak i depresji. W codziennej diecie stawiaj na zdrowsze wersje tych produktów: owies, brązowy ryż, komosę ryżową, pieczywo pełnoziarniste.



Napoje z kofeiną



Bez kawy jesteś senny, ale po niej... nerwowy? Podobnie po napojach energetycznych? To odczucie nie jest tylko złudzeniem. Zawarta w różnorodnych napojach kofeina zakłóca zjawisko wiązania adenozyny z receptorami w mózgu, wpływając na cykl snu. Powoduje lęk, stres, a nawet bezsenność. Łagodne spożycie kofeiny jest nieszkodliwe, ale zbyt duża zawartość może doprowadzić do problemów lękowych. Dlatego poranek zaczynaj od szklanki wody; pij też herbaty ziołowe, mikstury z mięty, cytryny lub wodę kokosową.Czytaj też:

7 niedrogich pokarmów, które mają wysoką zawartość składników odżywczychCzytaj też:

5 chorób, które dotykają głównie mężczyzn. Wynikają ze stresu i złego odżywiania