Dietetyk: To, co jemy, odgrywa dużą rolę w zaostrzeniu objawów alergii

Wiosna dla alergików to czas zaczerwienionych oczu, zatkanego nosa i kichania z powodu pyłków. W tym roku ich ilość może być zwiększona ze względu na podwyższone temperatury. Zmęczeni pandemią chcemy wreszcie wyjść z domu – ale jak chronić się przed objawami alergii?

Dieta a objawy alergii

Katar sienny – jeden z najczęstszych objawów alergii – to reakcja alergiczna na pyłki, która powoduje podrażnienie i zapalenie błony śluzowej nosa i oczu. Jak wyjaśnia farmaceuta Marc Donovan, występuje wtedy wzrost poziomu histaminy we krwi, która napędza reakcję alergiczną. Dlaczego jest to ważna? Ponieważ histamina może znajdować się też w pożywieniu. Kluczem jest więc nie dostarczać jej zanadto.

Histamina w produktach spożywczych

Histamina odpowiada za uciążliwe objawy alergii, takie jak: katar, wysypki, problemy skórne i bóle brzucha. Produkty, w których możemy ją znaleźć to m.in. ser i mleko. „Mocne, dojrzewające sery, takie jak cheddar, mają wyższą zawartość histaminy, podczas gdy mozzarella, ricotta, twarożek i twarożek mają mniejszą” – wyjaśnia dietetyk Lola Biggs z Wielkiej Brytanii. Ponadto przy alergii najlepiej zredukować lub całkowicie odrzucić cukier i żywność przetworzoną, ponieważ zwiększają wytwarzanie histaminy.

„To, co jemy i pijemy, odgrywa dużą rolę w zaostrzeniu objawów lub ich złagodzeniu” – dodaje ekspertka. Dlatego wybieraj mleko roślinne: na przykład sojowe lub migdałowe. Uważaj także na produkty zbożowe bogate w pszenicę, takie jak chleb, ciasta i makaron.

