Dieta Alleluja – sposób na zachowanie zdrowia nie tylko dla osób wierzących

Dieta Alleluja jest modelem żywieniowym, który m zapewnić dobre zdrowie, m.in. poprzez oczyszczenie organizmu z toksyn. Jest inspirowana fragmentem z Księgi Rodzaju (rozdział 1 werset 29): „Umieściłem dla was na ziemi wielorakie rośliny rodzące nasiona oraz różne gatunki drzew, których owoce zawierają nasienie. One będą dla was pokarmem”. Oznacza to, że na diecie Alleluja je spożywa się nieprzetworzone pokarmy. Jest zbliżona do diety wegańskiej i „diety raw” – tzw. surowej diety. Spożywamy więcej „prawdziwych” pokarmów takich jak świeże owoce i warzywa, dzięki czemu organizm może oczyścić się z toksyn. Twórcą diety jest pastor George Malkmus.

Zasady diety Alleluja – jak wygląda jadłospis?

Dieta Alelluja zakłada, że 85 proc., naszych posiłków stanowią produkty surowe pochodzenia roślinnego. Mogą to więc być:

świeże owoce i warzywa, ale także soki,



niegotowane pełne ziarna, takie jak namoczony owies i zmielone nasiona lnu,



mleka roślinne (np. migdałowe),



orzechy i nasiona, spożywane oszczędnie ze względu na wysoką liczbę kalorii,



oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia i olej lniany,



świeże zioła i przyprawy.



Pozostałe 15 proc. diety mogą stanowić gotowane potrawy, jednak powinny one być jak najmniej przetworzone. Oczywiście rezygnujemy ze smażenia. Może to być np.:

gotowana fasola,



pieczywo pełnoziarniste,



domowe zupy wegańskie.



W diecie Alleluja bezwzględnie unika się następujących pokarmów:

alkohol, kawa, herbata, kakao i napoje gazowane,



produkty zwierzęce, w tym mięso, ryby i nabiał,



przetworzona żywność, w tym konserwowane owoce lub warzywa, rafinowane ziarna i tłuszcze trans,



prażone lub solone orzechy lub nasiona,



sól i pieprz.



Plusy i minusy diety Alleluja

Ten sposób żywienia może mieć dobry wpływ na zdrowie głównie z powodu braku produktów odzwierzęcych, używek, soli i rafinowanego cukru. Może więc uchronić przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi, wynikającymi często ze złego odżywiania, jak cukrzyca, miażdżyca, otyłość czy nadciśnienie.

Trzeba jednak wiedzieć, że całkowita eliminacja produktów odzwierzęcych może prowadzić do niedoborów (np. wapnia czy witamin z grypy B) minerałów i witamin, które są niezbędne dla zachowania zdrowia.

Czy dieta Alleluja pozwala schudnąć?

Dieta Alleluja sprzyja utracie zbędnych kilogramów, ponieważ spożywa się produkty o niskiej kaloryczności, jednak przestrzeganie zasad i ograniczeń diety Alleluja może spowodować niebezpieczny niedobór wielu niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin B12 i D, cynk i żelazo.

Dieta wegańska, jeśli zostanie odpowiednio zaplanowana, może zaspokoić potrzeby żywieniowe. Odrzucenie produktów odzwierzęcych poprawia stan zdrowia, jednak trzeba wiedzieć, w jaki sposób uzupełniać wapń czy witaminy z grupy B. Dlatego też weganizm wymaga dużej wiedzy na temat żywienia człowieka i jego zapotrzebowania na składniki odżywcze. Dieta Alleluja może być dla wielu osób zbyt ekstremalną wersją diety wegańskiej.

Dodanie owoców i warzyw do diety jest świetnym pomysłem, ale zamiast stosować dietę taką jak dieta Alleluja, lepiej się spotkać z dietetykiem, który pomoże opracować zdrowy, zrównoważony plan żywieniowy.

