Anopsologia – starożytne czy nowoczesne podejście do diety?

Zaspokajanie naturalnych potrzeb organizmu jest niezmiernie istotne w czasach, kiedy nie rzeczywisty głód, a nieposkromiony apetyt wpływa na to, co jemy i w jakich ilościach. Prawidłowemu odżywianiu nie sprzyja także stres i życie w biegu. Wielokrotnie mówi się o zajadaniu stresu, jednak to właśnie prawidłowe odżywianie może przyczynić się do jego długotrwałej redukcji. Z pomocą przychodzi anopsologia.

Co to jest anopsologia?

Anopsologia to jedna z gałęzi nauk o żywieniu. Zakłada kierowanie się instynktem w podejściu do odżywiania, stawia zatem na indywidualne potrzeby danego organizmu. Propagatorem tej nauki we współczesnych czasach jest fizyk pochodzący ze Szwajcarii, Guy Claude Burger. Jego nowatorskie podejście do odchudzania powstało na drodze przemyśleń, które towarzyszyły przebytej chorobie cywilizacyjnej. Mężczyzna w obliczu swojej choroby stwierdził, że skoro cywilizacja powoduje choroby, należy od niej odejść. Ten radykalny skądinąd pogląd przyczynił się do całkowicie odmienionego spojrzenia na sposób odżywiania.

Choroba dawała się Burgerowi we znaki tak mocno, że postanowił uciec od cywilizacji w znacznie bardziej wyciszone miejsce, odizolowane od wielkiego świata. W taki sposób trafił na farmę, na której panowały zgoła inne warunki, niż te, do których przyzwyczaiło go wielkie miasto. Z początku objawy choroby stawały się lżejsze i słabiej odczuwalne, aż wreszcie całkowicie ustąpiły. W latach 80. doświadczenie Burgera zostało dostrzeżone przez świat akademicki, a wszelkie eksploracje tego tematu przez naukowców dały początek rozwojowi nowej dziedziny nauki - anopsologii.

Czytaj także:

Przeszli 10-dniową głodówkę i opowiedzieli o efektach. Co na to lekarz?

Kieruj się instynktem, a będziesz zdrów?

Naturalne procesy, jakie zachodzą na bieżąco w organizmie pozwalają odczytać, czego i w którym momencie potrzebujemy. Kluczową rolę w takim instynktownym podejściu do realizowania potrzeb odgrywają zmysły, zwłaszcza smaku i węchu. Wiele tysięcy lat temu, kiedy cywilizacja była na kompletnie innym poziomie rozwoju, ludzie jedli i pili w obliczu rzeczywistej potrzeby, a nie zachcianki. Dlatego też anopsologia czerpie właśnie ze zwyczajów człowieka z tamtego okresu.

Badania dowodzą, że już od dziecka każdy człowiek jest uczony złych nawyków żywieniowych. Wiąże się z tym nie tylko spożywanie zbyt dużych ilości pożywienia jednorazowo, ale także zbyt duże odstępy między posiłkami. Utrwalone błędne nawyki żywieniowe sprawiają, że także w późniejszych latach życia przyczyniają się do braku woli walki z podjadaniem. To z kolei powoduje nadwagę, niekiedy także otyłość, choroby serca i układu krążenia oraz cukrzycę.

Czytaj także:

Zastąp nimi mięso. Twój organizm ci podziękuje

Jak wprowadzić w życie anopsologię?

Istnieje kilka podstawowych zasad, których zastosowanie w codziennym odżywianiu przyniesie znakomite rezultaty i trwale zmieni twój pogląd na jedzenie:

Sięgaj po jedzenie wyłącznie wtedy, gdy naprawdę czujesz głód;



Pamiętaj, by spożywane pokarmy cechowała wysoka jakość;

Zrezygnuj z pożywienia, które zawiera konserwanty, sztuczne dodatki, substancje wzmacniające smak;

Nie spożywaj w pośpiechu – przeżuwaj dokładnie, gdyż wstępne trawienie rozpoczyna się już w obrębie jamy ustnej;

Jedz takie ilości pokarmu, jakich potrzebujesz. Jeżeli dana ilość wydaje ci się zbyt duża, nie zmuszaj się do niej;

Jeżeli masz dzieci, również nie zmuszaj ich do jedzenia, kiedy sygnalizują, że nie są głodne.

Czytaj także:

Peganizm (dieta pegańska) – dietetyczny HIT 2019?