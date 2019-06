Cukrzyca typu 2 osłabia serce. Ten trening może temu zapobiec

W cukrzycy typu 2 komórki organizmu stają się oporne na działanie insuliny, hormonu, który pomaga przekształcić cukier we krwi w energię. Ponieważ insulina nie jest w stanie aktywować tej konwersji energii w komórkach, następuje wzrost poziomu cukru we krwi organizmu i stwarza warunki dla stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. Podwyższony poziom cukru we krwi może być bardzo szkodliwy, potencjalnie powodując utratę wzroku i powodując poważne problemy zdrowotne w różnych narządach, w tym w sercu i nerkach. Szczególnie, gdy nie leczymy się prawidłowo.

Trening HIIT a cukrzyca typu 2

Nowe badania, przeprowadzone przez naukowców z University of Otago w Dunedin w Nowej Zelandii i opublikowane w czasopiśmie „American College of Sports Medicine, Medicine & Science in Sports & Exercise” wykazały, że ćwiczenia o wysokiej intensywności mogą chronić serca osób cierpiących na cukrzycę typu 2.

W badaniu trwającym 3 miesiące 11 dorosłych w średnim wieku z cukrzycą typu 2 uczestniczyło w 25-minutowych sesjach ćwiczeń, które obejmowały 10 minut bardzo intensywnej aktywności (trening HIIT). Zespół wykonał pomiary czynności serca uczestników na początku badania i pod koniec trzymiesięcznego okresu szkolenia. Następnie badacze porównali te wyniki z grupą kontrolną, złożoną z pięciu uczestników, którzy nie podjęli się ćwiczeń.

Badanie wykazało, że uczestnicy, którzy wykonywali trening HIIT, wykazali poprawę funkcji serca po 3 miesiącach i że wynik ten został osiągnięty bez zmian w sposobie leczenia czy diecie. Odkrycia są ważne, ponieważ główną przyczyną śmierci u pacjentów z cukrzycą typu 2 jest choroba serca.

Na czym polega trening HIIT?

HIIT to rodzaj treningu, który oferuje szybkie, intensywne ćwiczenia, zwiększające tętno. Wykonujemy bardzo intensywne ćwiczenia w krótkich seriach (część "interwał"), a potem przez chwilę odpoczywamy.

Stosunek intensywnego treningu do odpoczynku wynosi na ogół 1:2 (1:1 dla bardziej zaawansowanych osób). Na przykład możesz biec sprintem przez 30 sekund, a następnie iść powoli przez 1 minutę, a następnie całość powtarzać, dopóki nie wypracujesz w sumie 10 minut. A ponieważ wkładasz tyle energii w te interwały o wysokiej intensywności, nie musisz brnąć na bieżni przez 45 minut, aby uzyskać dobry trening. To jeden z powodów, dla których treningi HIIT są krótkie – często trwają zaledwie 10 do 20 minut.

Badanie wykazało, że program o wysokiej intensywności był bezpiecznym i wykonalnym schematem ćwiczeń dla dorosłych w średnim wieku z cukrzycą typu 2. Mimo wszystko przed rozpoczęciem ćwiczeń warto skonsultować się z lekarzem.

