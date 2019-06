5 objawów świadczących o tym, że potrzebujesz wizyty u psychodietetyka

Zaburzenia emocjonalne mają duży wpływ na nasze odżywanie. Sprzyjają one rozwojowi zarówno nadwagi, jak i niedowagi oraz wiążących się z nimi chorób. Połączenie psychologii i dietetyki pozwoliło stworzyć nową dziedzinę nauki, która umożliwia skuteczne leczenie zaburzeń odżywiania. Co powinno skłonić do wizyty u psychodietetyka?

Czym zajmuje się psychodietetyka?

Psychodietetyka to nowa dziedzina nauki, która pomaga odkryć zależność pomiędzy sposobem odżywiania a emocjami. Powstanie nowej dziedziny nauki, która będzie zajmowała się zarówno emocjonalną stroną odżywiania, jak i nauką zasad zdrowej diety nie jest przypadkowe. Od kilkudziesięciu lat obserwuje się lawinowy wzrost liczby pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia dietetycznego oraz psychologicznego w celach redukcji występujących problemów zdrowotnych. Najczęściej jest to niedożywienie wynikające np. z anoreksji oraz nadwaga i otyłość, których podłożem jest zajadanie emocji.

Często jesteśmy nieświadomi tego, że emocje i nasz apetyt mają ze sobą związek. Emocje oddziałują zarówno na niekontrolowane przybieranie na wadze, jak i powodują rozwój anoreksji i innych jednostek chorobowych, które objawiają się różnymi zaburzeniami odżywiania i najczęściej prowadzą do powolnego wyniszczania organizmu.

Kiedy warto skonsultować się z psychodietetykiem?

Coraz częściej słyszymy, że nadwaga zaczyna się w głowie; nasz mózg odpowiada także za zaburzenia związane ze spożywaniem niewystarczającej ilości pokarmu i błędne postrzeganie własnego wyglądu oraz szereg innych schorzeń, które bezpośrednio wpływają na stan zdrowia i jakość życia. Problem postępującej fali nadwagi oraz wiążących się z nią chorób powoduje, że psychodietetycy są bardzo potrzebni, choć często osoba mająca kłopoty żywieniowe zgłasza się na leczenie zdecydowanie za późno.

5 objawów, które powinny skłonić do konsultacji psychodietetycznej

1. Nieustanny efekt jo-jo

Jeżeli nieustannie się odchudzasz i przybierasz na wadze pomimo szczerych chęci pozbycia się zbędnych kilogramów, to być może cierpisz na zaburzenia emocjonalne, które utrudniają skuteczne odchudzanie. Dieta to nie wszystko – do redukcji zbędnych kilogramów trzeba się odpowiednio przygotować także od strony emocjonalnej. Odpowiednie nastawienie to połowa sukcesu i tutaj właśnie pomocna okazuje się terapia, która pozwala odkryć nie tylko przyczynę problemów z odchudzaniem, ale także pokazuje, w jaki sposób skutecznie i bezpiecznie się odchudzać.

2. Zajadanie emocji i nadmierny apetyt

Sięgasz po jedzenie w sytuacjach stresowych? Dokucza ci niepohamowany głód? Jedzenie na tle nerwowym to coraz częściej występujący problem, z którym nie sposób poradzić sobie samodzielnie. Wczesna konsultacja ze specjalistą jest przede wszystkim sposobem na uniknięcie szybko postępującego przybierania na wadze oraz wiążących się z nadmierną masą ciała schorzeń; wizyta w gabinecie psychodietetyka pomaga także znaleźć przyczynę nadmiernego apetytu i zajadania emocji.

3. Akceptacja nadwagi i otyłości

Wiele osób mówi, że nadwaga i otyłość im nie przeszkadzają, pomimo widocznych problemów z normalnym funkcjonowaniem oraz wycofania społecznego. Akceptacja nadmiaru kilogramów to kolejny z objawów, które powinny skłonić do wizyty u psychodietetyka. Jest to ważne, bo „polubienie” dużej nadwagi oraz otyłości to prosty krok ku przedwczesnej śmierci.

4. Ciągłe dążenie do osiągnięcia idealnej sylwetki

Nie tylko nadwaga i otyłość są powodem do wizyty u psychodietetyka. Objawem, który powinien skłonić do wizyty, jest także obsesyjne odchudzanie, ciągłe dążenie do nieistniejącego ideału oraz głodzenie się w celu zrzucenia nieistniejących kilogramów.

5. Czujesz, że nie panujesz nad swoimi nawykami żywieniowymi

Zaburzenia odżywiania mogą manifestować się na wiele sposobów. Jeżeli czujesz, że tracisz kontrolę nad ilością spożywanych pokarmów i masz problem z przestrzeganiem zasad zdrowego odżywiania, choć zdajesz sobie sprawę, że cierpi na tym twoje zdrowie, to psychodietetyk na pewno okaże się skutecznym wsparciem.

Decyzja o wizycie u psychodietetyka powinna zostać podjęta także w sytuacji, gdy brak ci motywacji do utrzymania efektów odchudzania i gdy zaczynasz zastanawiać się nad skorzystaniem z niezdrowych oraz niebezpiecznych sposobów na schudniecie. Tak naprawdę, konsultacja z doświadczonym specjalistą jest wskazana zawsze, gdy pojawiają się problemy z żywieniem, niezależnie czy powodują one nadwagę, niedowagę, manifestują się spożywaniem jedynie określonej grupy produktów, czy po prostu zaczynają w jakikolwiek inny sposób utrudniać życie i normalne funkcjonowanie.