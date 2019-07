Dieta Strażników Wagi – na straży pięknej sylwetki. Na czym polega i jak działa?

Strażnicy Wagi czyli Weight Watchers to program dietetyczny, w którym udział biorą miliony osób z ponad 30 różnych krajów na całym świecie. Świat dowiedział się o nim w 1963 roku, kiedy to został stworzony przez Jean Nidetch, gospodynię z Brooklynu. Nidetch i jej grupa przyjaciół zaczęli spotykać się raz w tygodniu i prowadzili długie rozmowy o tym, jak skutecznie schudnąć.

Czytaj także:

Miała odchudzać, a sprzyja tyciu. Dlaczego niektóre diety nie działają?

Strażnicy Wagi – chronią przed przybieraniem na wadze

Dzisiaj Weight Watchers jest firmą o międzynarodowym zasięgu i największym komercyjnym programem odchudzania w Stanach Zjednoczonych. Został zaaprobowany przez wielu lekarzy. Popularność zyskał dzięki występowaniu jego różnych wariantów i możliwości budowania wspierającej społeczności - w obrębie dzielnicy, miejsca pracy lub grup internetowych. Program obejmuje regularne spotkania, sesje edukacyjne, wsparcie grupowe i motywację opartą na określonym systemie punktów. Uczestnicy dążą do osiągnięcia upragnionej wagi lub wskaźnika masy ciała (BMI) między 20 a 25, czyli takiego, który uważany jest za prawidłowy.

Kluczem do sukcesu Weight Watchers są... ludzie. Strażnicy Wagi to przede wszystkim społeczność, która wspiera każdego uczestnika. Próby schudnięcia, zwłaszcza po kilku porażkach mogą być stresujące, jednak wsparcie społeczności może uczynić ten proces mniej dokuczliwym.

Członkowie Weight Watchers uczestniczą w regularnych spotkaniach, podczas których uczą się prawidłowego odżywiania i efektywnych metod ćwiczeń, a także monitorują postępy w odchudzaniu. Do Strażników Wagi dołączyć może każdy. Ci, którzy mają dużo zajęć i nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, rejestrują się w społeczności online.

System punktowy

Dieta Strażników Wagi nie ogranicza się do spożywania określonych produktów lub aktywności fizycznej. Polega ona na stosowaniu systemu punktów, który umożliwia codzienne monitorowanie swoich postępów. System punktowy pomaga efektywnie schudnąć i nie zaprzepaścić uzyskanych rezultatów.

Konkretne wartości punktowe zależą od zawartości tłuszczu, cukru i białka w spożywanych produktach. Im wyższa zawartość białka, tym mniej punktów otrzymuje się za spożycie danej potrawy. Z kolei wyższa zawartość tłuszczu i cukru sprawia, że określony produkt jest wyżej punktowany, czyli można zjeść go mniej. Zdobywane punkty zachęcają członków do zmiany nawyków żywieniowych, spożywania większej ilości owoców, warzyw i chudego białka oraz mniej tłustych i słodkich pokarmów.

Czytaj także:

Jak uniknąć efektu jo-jo po niskokalorycznej diecie?

Jak to działa w praktyce?

Jajko jest warte 2 punkty;



2 łyżki startego sera typu cheddar o niskiej zawartości tłuszczu są warte 1 punkt;



Posiekane pomidory, cebula i świeże zioła są warte 0 punktów;



1 łyżka oliwy z oliwek jest warta 1 punkt.



Osoba, która zjada omlet złożony z 2 jaj i serem, smażony na oliwie i posypany pokrojonym pomidorem, cebulą i ziołami, zapisuje na swoim koncie 4 punkty. Jeżeli celem żywieniowym na dany dzień jest uzyskanie 30 punktów, musi do końca dnia spożyć produkty o wartości 26 punktów. Każdy z uczestników dąży do zdobycia określonej liczby punktów w konkretnym przedziale czasowym w zależności od obecnej masy ciała i liczby kilogramów, jaką muszą zgubić.

Uczestnik, który przykładowo waży 68 kg będzie dążyć do uzyskania od 18 do 23 punktów dziennie. Ktoś, kto waży ponad 159 kg, może starać się zebrać od 32 do 37 punktów w ciągu doby. Członkowie mogą również zdobyć „fit punkty” za wykonywanie takich czynności, jak sprzątanie, spacery lub prace w ogrodzie. Każda osoba biorąca udział w programie ma inny cel w zakresie dziennego oraz tygodniowego zdobywania punktów.

Po początkowym okresie utraty wagi członkowie mogą osiągnąć docelową wagę. Wówczas wchodzą w etap utrzymania wagi. W ciągu doby mogą zjeść produkty o wartości przewyższającej ich uprzedni dzienny limit o 6 punktów, ale muszą ściśle przestrzegać zasad i prowadzić aktywność fizyczną.

Etap utrzymania wagi

Przez 6 tygodni uczestnicy stopniowo zwiększają spożycie pokarmu, jeżeli nie tracą ani nie przybierają na wadze. Podczas tego okresu odbywają się regularne ważenia. Jeśli danemu uczestnikowi uda się utrzymać wagę z dopuszczalną różnicą 0,91 kg swojej docelowej wagi, zyskują status „dożywotniego członka”. Wtedy mogą uczestniczyć w dowolnych spotkaniach Weight Watchers, pod warunkiem, że ważą się raz w miesiącu i nie odchodzą od wagi docelowej o więcej niż wspomniane 0,91 kg. Uczestnictwo w grupach jest dobrowolne i nie darmowe, dlatego każde takie odejście od wagi skutkuje wniesieniem stosownej opłaty. Jeżeli odzyskają prawidłową wagę, odzyskują swój status, jednak muszą ponownie przejść przez cały proces.

Korzyści z programu

Wyniki badań opublikowane w The Lancet w 2011 roku sugerują, że pacjenci, którzy zostali skierowani przez lekarzy do Strażników Wagi, w ciągu 12 miesięcy stracili około dwa razy więcej kilogramów niż pacjenci stosujący standardowe diety. Program obejmuje regularne ważenie, porady dietetyczne, aktywność fizyczną, motywację, wsparcie grupowe i dzięki temu w przypadku nagłego przybrania na wadze może być podjęte działanie interwencyjne.

Inne badanie, opublikowane w „American Journal of Lifestyle Medicine” udowodniło, że u dorosłych, którzy uczestniczyli w co najmniej 2 spośród 3 sesji spotkań Strażników Wagi przez okres 6 miesięcy, został wykazany znacznie obniżony poziom glukozy i insuliny na czczo, a także utrata wagi.

W 2011 r. badacze opisali Strażników Wagi jako „pierwszą linię obrony przed kilogramami” i zalecili pracownikom brytyjskiej służby zdrowia, aby skierowali na tę drogę pacjentów, którzy powinni schudnąć.

Z kolei z przeglądu wyników 45 badań opublikowanych w 2015 r. w Annals of Internal Medicine wypływa wniosek, że Strażnicy Wagi mogą być właściwym i zalecanym przez lekarzy programem.

Czytaj także:

Anopsologia – starożytne czy nowoczesne podejście do diety?