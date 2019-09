Dieta dr Perricone – czy nadaje się dla każdego?

Dieta probiotyczna uważana jest za absolutny hit wśród modnych kuracji odchudzających. Choć jest dość restrykcyjna, to dostarcza do organizmu ważne dla zdrowia probiotyki oraz niezbędne do namnażania się pożytecznych bakterii jelitowych prebiotyki. Polecana jest przede wszystkim dla osób, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów oraz zredukować przewlekły stan zapalny organizmu, który zwykle nie daje wyraźnych objawów chorobowych, ale jest przyczyną rozwoju wielu schorzeń.

Dieta dr Perricone – dieta dla zdrowia i urody

Probiotyki (pro bios – dla życia) to bytujące w naszych jelitach pożyteczne bakterie, które wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego oraz odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego. Często zaburzenia flory bakteryjnej jelit objawiają się nie tylko dolegliwościami żołądkowymi i problemami trawiennymi, ale także nagłym osłabieniem odporności organizmu, które powoduje zwiększoną podatność na różne infekcje wirusowe i bakteryjne.

Dieta dr Perricone pozwala nie tylko poprawić stan zdrowia, ale także urodę, bo korzystnie wpływa m.in. na wygląd cery. Z tego względu uwielbiają ją kobiety, które w szczególności zwracają uwagę nie tylko na wygląd sylwetki, ale także skóry, której kondycja uzależniona jest m.in. od stanu zdrowia.

Dieta dr Perricone – zasady

Dieta probiotyczna, którą opracować doktor Perricone nie wymaga ciągłego liczenia kalorii, choć jest restrykcyjna, jeżeli chodzi o sięganie po produkty spoza listy żywności zalecanej i dopuszczonej do spożycia. Z codziennego menu należy bezwzględnie wyeliminować, m.in. żywność wysoko przetworzoną, słodycze, masło i margaryny do smarowania pieczywa, produkty z białej mąki, czerwone mięso, napoje gazowane, alkohol, kawę oraz wszelkie produkty o wysokim indeksie glikemicznym.

Główne zasady diety probiotycznej uwzględniają, m.in.:

codzienne picie na czczo ciepłej wody z sokiem z cytryny lub ziołami,



komponowanie codziennego jadłospisu na bazie produktów zawierających białko oraz produktów zawierających węglowodany, które cechuje niski indeks glikemiczny,



regularne spożywanie posiłków,



odpowiednią kolejność spożywania poszczególnych produktów, które wchodzą w skład posiłku,



codzienne spożywanie 5 porcji warzyw i owoców.

Wśród produktów zalecanych podczas stosowania diety dużą rolę odgrywa łosoś, dostarczające do organizmu naturalne prebiotyki czosnek oraz cebula, rośliny strączkowe, naturalny jogurt oraz nasiona, pestki, kiełki i orzechy. Produkty dopuszczone do spożycia to m.in. inne gatunki ryb słono i słodkowodnych, drób, jajka, produkty pełnoziarniste o niskim IG, większość warzyw i owoców, a także oliwki oraz tofu.

W czasie stosowania diety nie można zapomnieć o codziennej aktywności fizycznej (30 minut ćwiczeń każdego dnia), ale także odpoczynku i regeneracji organizmu, który zapewnia minimum 7-godzinny sen.

Ogromną rolę w czasie komponowania codziennego jadłospisu odgrywa jakość spożywanych pokarmów. Szczególnie problematycznym składnikiem mogą okazać się ryby, które niestety często zawierają sporo szkodliwych związków.

Czy dieta dr Perricone jest zdrowa?

Dieta ta na pewno opiera się na zdrowych produktach, jednak ze względu na sporą zawartość białka, może nie być odpowiednia dla każdego. W szczególności może ona szkodzić osobom, które cierpią na schorzenia nerek oraz zaburzania metaboliczne. Duży udział ryb w diecie może sprzyjać kumulowaniu się w ludzkim organizmie szkodliwych toksyn, które obecne są w rybach hodowlanych, a takie najczęściej dostępne są w naszych sklepach.

Plusem diety probiotycznej jest dostarczanie do organizmu naturalnych probiotyków i prebiotyków, które pozwalają zadbać o florę bakteryjną układu pokarmowego i korzystnie wpływają na stan zdrowia.

Dieta ta nie jest zaliczana do szczególnie szkodliwych lub niebezpiecznych, bo nie tylko uczy zdrowych nawyków żywieniowych, wymusza rezygnację z produktów odpowiedzialnych za pogorszenie stanu zdrowia (cukier, żywność wysoko przetworzona, alkohol, napoje gazowane, utwardzone tłuszcze, produkty o wysokim IG), ale także wymaga przestrzegania zasad higienicznego trybu życia.

