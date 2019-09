Cukrzyku, te produkty możesz jeść bez obaw. Nie podniosą nagle poziomu glukozy we krwi

Indeks czy wskaźnik glikemiczny klasyfikuje żywność na podstawie ich wpływu na poziom glukozy we krwi. Im wyższa wartość IG danego produktu, tym wyższy poziom cukru we krwi po jego spożyciu. Wiele osób w dzisiejszych czasach zmaga się z cukrzycą, insulinoopornością czy z ryzykiem wystąpienia chorób naczyniowo-sercowych. Muszą więc bardzo uważać na to, co jedzą. Tych produktów jednak nie muszą się bać. Zobaczcie co możecie jeść do woli! Oto produkty z niskim indeksem glikemicznym, które powinny znaleźć się w waszej diecie.

Zmiana indeksu glikemicznego

Surowe produkty spożywcze, np. warzyw i owoców, nieugotowanego makaronu mają określony indeks glikemiczny. Wskaźnik ten powstaje po analizie składu danego produktu (m.in. błonnika, węglowodanów, cukrów, minerałów, białka) jednak niektóre czynniki mają wpływ na indeks glikemiczny i mogą zmieniać jego wartość. Są to:

obróbka termiczna produktów spożywczych,



stopień dojrzałości (w przypadku owoców – im bardziej dojrzałe, tym wyższy indeks glikemiczny),

zawartości skrobi i jej rodzaju,

łączenie różnych produktów w jednym posiłku.



Indywidualne uwarunkowania, takie jak: styl życia, wiek, stan zdrowia, obarczenie chorobami, mają wpływ na to, jak nasz organizm będzie sobie radził z produktami o wysokim indeksie glikemicznym.