5 błędów zdrowotnych, które popełnisz przez ten weekend

W piątek wieczorem odczuwamy niesamowitą ulgę. Marzymy o tym, aby porządnie się wyspać, nadrobić zaległości w domowych obowiązkach oraz podtrzymać relacje rodzinne i towarzyskie. Z pozoru weekend sprzyja relaksowi i odstresowaniu, ale to tylko pozory. Tak naprawdę nieświadomie zaczynamy planować nadchodzące „wolne” dni i tym samym znowu zaczynamy się stresować.

W pułapce weekendu…

Niestety szybkie tempo życia i ciągły pęd do doskonałości sprawiają, że przestajemy traktować dni wolne, jako sposób na odpoczynek i regenerację. Co więcej, wiele osób nie umie już odpoczywać, a dzień spędzony bez myślenia o pracy jest dla nich dniem straconym. Otaczająca nas rzeczywistość wpływa na nas w sposób destrukcyjny nie tylko, jeżeli chodzi o nasz stan zdrowia fizycznego, ale także psychicznego.

Jakie błędy zdrowotne popełnisz w ten weekend?

1. Będziesz się stresować

W domu bałagan, który trzeba posprzątać, lodówka świeci pustkami, więc nie obejdzie się bez większych zakupów, a na dodatek w niedzielę na obiad przychodzi teściowa. Tak wygląda weekend sporej części dorosłych Polaków. Jeżeli dodamy do tego konieczność odrobienia z dzieckiem kilkunastu weekendowych zadań domowych i pomoc w nauce do zbliżających się sprawdzianów, odkładaną przez długi czas wizytę na basenie, na siłowni lub w kinie oraz jeszcze kilka innych spraw do załatwienia, to nasz system nerwowy może to poważnie odchorować.

Stres zabija i trzeba o tym wiedzieć. Nie da się być ideałem w każdej dziedzinie i zawsze wypełniać planu w 100%, a doba ma jedynie 24 godziny. Czasami trzeba zwolnić i naprawdę nikt na tym nie ucierpi, a wręcz przeciwnie – wszyscy zyskają, jeżeli do codziennych obowiązków, także tych weekendowych, będziesz podchodzić na spokojnie.

2. Zabijasz każdą, nawet najmniejszą, bakterię w swoim domu

W polskiej kulturze sobota jest dniem wielkich porządków. Ma to swoje uzasadnienie, bo w tygodniu nie mamy czasu na zajęcie się wszystkim, ale czy naprawdę trzeba w każdą sobotę biegać cały dzień ze ścierką do kurzu, mopem oraz płynem dezynfekującym? Nie trzeba!

Wystarczą porządki z użyciem naturalnych środków czystości np. wody z octem i odrobiną ulubionego olejku eterycznego – taki płyn może nie ma koloru i zapachu tego, który znajdziesz na sklepowej półce, ale za to nie niszczy zdrowia. Chemiczne opary, które wdychamy podczas sprzątania z użyciem detergentów, szkodzą układowi oddechowemu, powodują alergie i mogą przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych. Dodatkowo sterylne warunki w domu jedynie zwiększają ryzyko infekcji, zamiast je zmniejszać.

3. Zapomnisz o zdrowej diecie

Weekend to czas, kiedy najczęściej pozwalamy sobie na drobne odstępstwa od zdrowego jadłospisu oraz „niewinne przyjemności”. Pamiętaj, że z jednego kawałka pizzy może zrobić się kilka, a szklanka gazowanego napoju zwykle jest tylko początkiem. Jeżeli dodamy do tego kilka czekoladek, drożdżówkę, którą kupisz, bo wyjdziesz z domu na zakupy bez śniadania oraz pyszne ciastko z kremem do popołudniowej kawy, to może się okazać, że kalorie ograniczone w ciągu ostatnich dni wrócą do ciebie jak bumerang. Zdrowa dieta to Twoja inwestycja w przyszłość, więc nie zapominaj o niej także w weekend!

4. Spędzisz kilka godzin przed ekranem laptopa, tabletu i smartfona

W weekend przychodzi też czas na nadrobienie zaległości w internetowych przyjemnościach. Na pewno nie odmówisz sobie chwili z ulubioną grą komputerową, sprawdzenia, co dzieje się u twoich znajomych na Facebooku i Instagramie, a także korzystania z innych pożeraczy wolnego czasu. Efekt? Kilka lub kilkanaście godzin przesiedzianych w niewygodnej pozycji z ekranem emitującym niebieskie światło, które niszczy wzrok i w negatywny sposób wpływa na układ nerwowy.

5. Wypijesz za dużo alkoholu

Alkohol szkodzi zdrowiu, nawet jeżeli nie piejemy go w dużych ilościach. W weekend chętniej sięgamy po piwo, wino oraz kolorowe koktajle alkoholowe, które mają nam pomóc się odstresować. Nie jest to dobry pomysł, dodatkowo, jeżeli wypijesz za dużo, czeka Cię kac, który skutecznie zrujnuje resztę weekendu, więc kolejny tydzień rozpoczniesz w kiepskim humorze i z wyrzutami sumienia. A nie lepiej było wyjść na spacer, poczytać dobrą książkę lub porządnie się wyspać?

