Jesteś po chemioterapii? Sprawdź, jak wzmocnić serce

Prawie wszystkie leki stosowane w chemioterapii mają pewien wpływ na układ sercowo-naczyniowy, co nie jest dobre dla zdrowia. U wielu pacjentów otrzymujących leki przeciwnowotworowe obserwuje się wzrost stężenia toksycznych składników we krwi. Nowe badanie pokazuje, że ćwiczenia fizyczne mogą pomóc chronić serce osób poddawanych chemioterapii i poprawiać ich jakość życia. Naukowcy z Uniwersytetu w Sienie we Włoszech stwierdzili, że pacjenci, którzy mają dostosowany schemat ćwiczeń mogą zmniejszyć ryzyko uszkodzenia serca spowodowanego chemioterapią.

Czytaj także:

Czerwone mięso nie musi szkodzić sercu? Naukowcy na tropie dobrych wieści

Ćwiczenia pomagają chronić serce

Wiele osób z rakiem nie ćwiczy, są one mniej aktywne niż ich zdrowi koledzy. Aktywność fizyczna jest ważna dla pacjentów z rakiem, szczególnie tych otrzymujących leki przeciwnowotworowe. Zazwyczaj pacjenci z rakiem doświadczają wielu powikłań, w tym chorób sercowo-naczyniowych. Wynika to z kardiotoksyczności, w której lek przeciwnowotworowy zmienia funkcję i strukturę serca. W niektórych przypadkach rozwój chorób sercowo-naczyniowych przyspieszył, szczególnie u osób z innymi czynnikami, takimi jak podwyższone ciśnienie krwi i podwyższony poziom cholesterolu we krwi.

Naukowcy podkreślili również, że rak i choroby układu krążenia mają podobne czynniki ryzyka. Dlatego ważne jest, aby pacjenci z rakiem praktykowali zdrowy tryb życia, zdrową dietę, utrzymywali prawidłową masę ciała, unikali palenia i regularnie ćwiczyli.

Badanie podkreśla znaczenie indywidualnego planu ćwiczeń, który jest dostosowany do każdego pacjenta. Lekarz ustalający plan powinien wziąć pod uwagę leczenie, historię chorób, osobiste preferencje i reakcję na ćwiczenia.

Kiedy u pacjenta planowana jest chemioterapia, plan ćwiczeń powinien zostać wdrożony przed rozpoczęciem leczenia. Cały plan leczenia może wymagać pracy wielu lekarzy, w tym kardiologów, onkologów, dietetyków, psychologów i fizjoterapeutów.

Czytaj także:

Masz braki w uzębieniu? Naukowcy mają dla ciebie złe wieści. Chodzi o twoje serce

Jak pomóc pacjentom?

Pacjenci powinni przejść badanie serca w połączeniu z testami sprawnościowymi, niezbędne jest badanie poziomu mleczanu lub badanie wysiłkowe układu krążenia. Test pomoże określić reakcję pacjenta na ćwiczenia. Następnie lekarz może ustalić zakres ćwiczeń, w tym ilość, intensywność i rodzaj. W ten sposób nie będzie żadnych negatywnych skutków, a plan ćwiczeń pacjenta będzie dostosowany do jego potrzeb.

Dla pacjentów z rakiemi poddawanych leczeniu ćwiczenia nie są zakazane. Ale ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowej aktywności. Ponadto ważne jest ścisłe przestrzeganie wytycznych, szczególnie dla pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak niski poziom hemoglobiny i niski poziom płytek krwi. Pacjenci z niskim poziomem hemoglobiny powinni unikać intensywnych ćwiczeń, ponieważ muszą oszczędzać energię, podczas gdy pacjenci z niskim poziomem płytek krwi powinni unikać gier zespołowych ze względu na ryzyko krwawienia.

Ponadto osłabieni pacjenci nie powinni wykonywać czynności, które mogą zwiększać ryzyko złamań. Pacjenci z rakiem mogą odczuwać zmęczenie, a ćwiczenia mogą im pomóc. Mogą też potrzebować odpoczynku między treningami, ponieważ mogą wystąpić napady duszności.

Czytaj także:

Diagnoza: rak. Czy rzucanie palenia ma sens?