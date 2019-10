Masz nadciśnienie lub cukrzycę typu 2? Ta dieta uchroni cię przed chorobami serca

Nadciśnienie i cukrzyca są głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia w przyszłości chorób układu sercowo-naczyniowego. Dieta odgrywa również rolę w nasileniu chorób układu krążenia. Naukowcy z Care Well Heart i Super Special Hospital w Amritsar w Indiach zbadali związek między dietą bogatą w błonnik a jej wpływem na czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Czytaj także:

Które rodzaje błonnika pokarmowego poprawiają zdrowie jelit?

Błonnik nie tylko na wypróżnianie

Zgodnie z wytycznymi zalecane dzienne dawki błonnika pokarmowego wynoszą 40 g/2000 kcal. Uczestnicy tego badania mieli cukrzycę typu 2 i dostarczali dziennie 1200-1500 kcal, co spowodowało, że ich wskaźnik RDA dla błonnika wynosił 24-30 g. Spożycie błonnika u tych pacjentów wzrosło do 20 do 25 procent w porównaniu z zalecanymi dietami dla osób stosujących dietę bogatą w błonnik.

W badaniu śledzono spożycie błonnika u 200 osób przez sześć miesięcy. Miały też miejsce kontrole na początku badania, po trzech i sześciu miesiącach. Uczestnikom przekazano plany dietetyczne, które zawierały szczegółowe wykazy różnych grup żywności wraz z wielkością porcji. Wykwalifikowani dietetycy udzielali informacji podczas regularnych sesji doradczych i korzystali z pomocy audiowizualnych, aby uczestnicy dobrze wszystko zrozumieli.

Czytaj także:

9 niskokalorycznych i sycących produktów dla odchudzających się. Na liście... popcorn

Naukowcy sprawdzali spożycie błonnika przez uczestników na kilka sposobów, w tym poprzez wysyłanie przez pacjentów zdjęć swoich posiłków przez aplikację, co nie tylko pomogło w poznaniu informacji o spożyciu błonnika, ale także w przybliżeniu wielkości porcji. Miały też miejsce rozmowy telefoniczne trzy razy w tygodniu.

Rohit Kapoor, dyrektor medyczny Care Well Heart i Super Special Hospital i główny autor badania poinformował: „To badanie pomaga nam ustalić trzy ważne rzeczy dla tej populacji pacjentów. Po pierwsze, dieta bogata w błonnik jest ważna w przypadkach cukrzycy i nadciśnienia, aby zapobiec przyszłym chorobom sercowo-naczyniowym. Po drugie, medyczne odżywianie i regularne sesje doradcze również mają duże znaczenie w leczeniu i zapobieganiu cukrzycy i nadciśnieniu. Po trzecie, ten rodzaj diety w połączeniu z leczeniem może poprawić dyslipidemię, prędkość fali tętna, stosunek obwodu talii do bioder i nadciśnienie”.

Osoby na diecie o wysokiej zawartości błonnika doświadczyli znacznej poprawy w przypadku kilku czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym obniżeniu o 9 procent poziomu cholesterolu, o 23 procent – poziomu trójglicerydów, o 15 procent – skurczowego ciśnienia krwi i o ​​28 procent – poziomu glukozy na czczo. Naukowcy odkryli, że dieta bogata w błonnik jest odwrotnie związana z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego i odgrywa ochronną rolę przed chorobami układu krążenia.

Czytaj także:

Skąd się biorą wzdęcia? Odpowiada gastroenterolog