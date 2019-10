Dieta przy zakażeniu Candida. Co jeść, czego unikać?

Candida jest jednym z najczęściej spotykanych grzybów w ludzkim ciele. Równowaga tych grzybów jest niezbędna dla zdrowia. Jeśli dojdzie do przerostu, może to prowadzić do infekcji zwanej kandydozą. Zwykle pożyteczne bakterie kontrolują obecność szkodników, ale osłabienie układu odpornościowego i/lub pogorszenie zdrowia jelit może prowadzić do przerostu. Spośród około 200 gatunków tego grzyba Candida albicans jest jednym z najczęściej powodujących infekcje.

Na czym polega dieta przy zakażeniu Candida?

Dieta przy Candida opiera się na założeniu, że cukier karmi rodzaj drożdży zwanych Candida i powoduje przerost tych drożdży czyli kandydozę. Kandydoza często dotyka jamę ustną, gardło, jelita i genitalia. Jest częściej spotykana u osób z osłabionym układem odpornościowym, które mają cukrzycę, wyższy poziom estrogenu (jak podczas ciąży) lub u osób regularnie stosujących antybiotyki.

Dieta jest postrzegana jako część leczenia kandydozy obok stosowania leków przeciwgrzybiczych. Same leki mogą wyeliminować przerost, ale niewłaściwa dieta może ponownie napędzać Candida i powodować powtarzające się epizody. Dieta jest niezbędna do osiągnięcia długoterminowego efektu.

Co można, a czego nie można jeść na diecie przeciw Candida?

Lista dozwolonych produktów jest dość restrykcyjna. Niezbędna jest eliminacja żywności z cukrem, glutenem, drożdżami, kofeiną, niską zawartością błonnika i białą mąką a także niektórych produktów mlecznych i serów pleśniowych oraz spożywanie większej ilości żywności bogatej w probiotyki w celu leczenia przerostu.

Oprócz wyeliminowania niektórych pokarmów ważne jest, aby ulepszyć inne. Niektórzy jedzą tylko bezglutenowe ziarna, koncentrują się na warzywach nieskrobiowych i zdrowych tłuszczach, ziołach, przyprawach, owocach o niskiej zawartości cukru i zdrowych źródłach białka. Produkty zalecane przy Candida obejmują:

Sfermentowane produkty bogate w probiotyki, takie jak kapusta kiszona, jogurt i kefir

Warzywa nieskrobiowe, takie jak brokuły

Owoce o niskiej zawartości cukru, takie jak jagody

Ziarna bezglutenowe, takie jak komosa ryżowa

Chude białka, takie jak kurczak, indyk, ryby, jajka i fasola.

Jakie są zalety diety przeciw Candida?

Istnieją pewne badania dotyczące diety w odniesieniu do przerostu drożdży. Jedno wykazało, że ograniczenie spożycia sztucznych substancji słodzących i cukru zmniejszyło częstość zakażeń drożdżakowych u kobiet, które były na nie podatne. Istnieją również badania sugerujące, że regularne spożywanie jogurtu może zmniejszyć rozprzestrzenianie się Candida zarówno w jamie ustnej, jak i w pochwie.

Ta dieta może mieć również całkiem spore korzyści odżywcze, ponieważ usuwasz produkty, które nie mają żadnej rzeczywistej wartości odżywczej. Pozbywasz się dodanych cukrów i rafinowanych ziaren, czyli przetworzonej żywności. Jeśli dodasz więcej produktów bogatych w składniki odżywcze zamiast mniej odżywczych produktów, możesz zacząć czuć się lepiej, mieć więcej energii, a nawet schudnąć.

Jakie jest ryzyko przy stosowaniu tej diety?

Eliminacja całych grup pokarmowych może narażać cię na ryzyko niedoborów składników odżywczych w perspektywie długoterminowej. Na przykład ktoś, kto wyeliminuje nabiał ze swojej diety, będzie musiał zastąpić składniki odżywcze niemleczną alternatywą lub suplementem wapnia i witaminy D.

Dieta nie będzie też dobra dla kogoś, kto cierpiał na zaburzenia odżywiania lub chce schudnąć. Jest restrykcyjna, a każda dieta, która całkowicie eliminuje grupy pokarmów może doprowadzić do porażki.

Jeśli masz przerost drożdży, pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza. Może to pomóc w leczeniu przerostu i przynieść ulgę w takich objawach, jak zmęczenie, nudności, biegunka, gazy itp. Środki zapobiegawcze mogą obejmować zdrową dietę. A jeśli chcesz wypróbować dietę w Candida, najlepiej zrobić to przy wsparciu dietetyka.