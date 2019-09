Czy przy Hashimoto należy wykluczyć gluten i nabiał?

Gościem Łukasza Jakóbiaka w kawalerce był Jakub Mauricz. Dietetyk opowiedział jak wygląda dieta osób z chorobą Hashimoto. Czy należy wykluczyć gluten i nabiał? – Prewencyjnie tak, ale pod kątem wyników badań nie. Dlatego że autoimmunologia jest zawsze inna – powiedział. – Część pacjentów może, a część nie może. Jeśli mamy mało pieniędzy na diagnostykę i chcemy jak najszybciej uzyskać poprawę samopoczucia, na początku tworzymy system restrykcyjny np. dieta paleo – dodał. Obejrzyj cały materiał wideo:

Walka z Hashimoto



W chorobie Hashimoto ważne jest to, by uważnie słuchać swojego organizmu. Eliminacja poszczególnych grup produktów i obserwacja ciała to bardzo dobry trop. Mimo wszystko nie należy jednak odstawiać leków. Regularne wizyty u lekarza i wykonywanie badań kontrolnych pomaga odpowiednio skorygować dawkę leku. Ponieważ choroba Hashimoto często powoduje tycie, odpowiednie skomponowanie diety jest szczególnie ważne. Sprawdź, jakie rady dla pacjentów ma Michał Wrzosek, dietetyk kliniczny i trener personalny:

