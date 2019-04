Kandydoza układu pokarmowego. Które objawy powinny wzbudzić niepokój?

Grzybice dotykają coraz więcej osób. Ma to związek m.in. z osłabieniem organizmu, które powoduje przewlekły stres i przemęczanie fizyczne oraz psychiczne. Nie bez znaczenia jest też nasza dieta (grzyby uwielbiają cukry proste) oraz stosowanie antybiotyków, które bardzo często traktujemy, jak panaceum na wszystkie dolegliwości z infekcjami wirusowymi włącznie. Lekarze alarmują, że nadużywanie antybiotyków może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym właśnie kandydozy, która powoli i często niezauważalnie wyniszcza nasz organizm.

Dlaczego atakują nas choroby grzybicze?

W ludzkim organizmie bytuje wiele bakterii, grzybów i drożdżaków, które są częścią flory fizjologicznej każdego z nas. Nie są one przyczyną chorób, o ile nie zaczną nadmiernie się namnażać lub zmieniać miejsca swojego bytowania. Zaburzenia flory fizjologicznej są skutkiem wielu czynników i może je wywołać np. nagła zmiana diety, przewlekły stres, stosowanie wspomnianych wcześniej antybiotyków, infekcja wirusowa, osłabienie organizmu spowodowane ciążą i laktacją, a także chorobą nowotworową oraz jej leczeniem.

Kandydoza układu pokarmowego – przyczyny

Przyczyn zaburzeń flory fizjologicznej jest wiele; w przypadku chorób grzybiczych układu pokarmowego, które zwykle wywoływane są przez grzyby z rodzaju Candida albicans, wyróżnia się przede wszystkim przewlekłe kuracje antybiotykowe, stosowanie nieodpowiedniej diety, stres, a także zakażenia wtórne, pochodzące z jamy ustnej i gardła, które mogą być spowodowane np. stosowaniem wziewnych leków na astmę. Kandydoza układu pokarmowego bardzo często jest efektem ubocznym chemio- i radioterapii i towarzyszy osobom cierpiącym na choroby trwale upośledzające odporność organizmu.

Objawy grzybicy układu pokarmowego

Kandydoza układu pokarmowego jest szczególnie trudna do zdiagnozowania, bo w przeciwieństwie do grzybicy skóry, paznokci, jamy ustnej czy gardła nie da się jej zdiagnozować na podstawie zwykłego badania fizykalnego. Brak jest widocznych gołym okiem zmian lub, jak w przypadku grzybiczych infekcji intymnych, typowych objawów, które świadczą o chorobie i mogą być podstawą do rozpoczęcia leczenia.

Grzybica układu pokarmowego często dotyczy powierzchni wyścielającego go nabłonka, jednak nieleczona może wraz z krwią przenikać do innych układów i powodować ogromne szkody w organizmie.

Do alarmujących objawów, które mogą świadczyć o grzybicy układu pokarmowego, należą:

częste problemy gastryczne,



ból w czasie przełykania,



krwawienia z układu pokarmowego,



bóle w klatce piersiowej oraz w okolicy pleców,



bóle brzucha,



zaparcia i biegunki,



odbijanie,



brak apetytu,



nawracające stany podgorączkowe oraz gorączka.



Objawy kandydozy układu pokarmowego są różne w zależności od tego, jaki jego odcinek zaatakowały grzyby. Najczęściej występuje grzybica przełyku, która może być następstwem nieleczonych infekcji grzybiczych w obrębie jamy ustnej i gardła. Stosunkowo rzadziej występuje grzybica żołądka i grzybica jelit. Warto wspomnieć, że nieleczona kandydoza układu pokarmowego może rozprzestrzenić się także w okolice odbytu i stamtąd przenieść na zewnętrze narządy płciowe. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku kobiet, u których budowa anatomiczna umożliwia bardzo łatwe przenikanie drobnoustrojów z zewnątrz poprzez drogi rodne do układu moczowego. W ten sposób mamy do czynienia z tzw. błędnym kołem zakażeń grzybiczych, mogących przez wiele lat dawać objawy, które będziemy bagatelizowali lub przypisywali np. wrzodom oraz nerwicy.

Grzybica układu pokarmowego – leczenie

Oprócz stosowania leków o działaniu przeciwgrzybiczym stałym elementem leczenia kandydozy jest stosowanie odpowiedniej diety. Niezbędna jest eliminacja z codziennego jadłospisu źródeł cukrów prostych nie tylko w postaci słodyczy i słodkich napojów, ale także owoców; trzeba unikać również białej mąki oraz serów pleśniowych.

Pomocna w leczeniu kandydozy układu pokarmowego jest dieta bogata w białko oraz naturalne probiotyki. Trzeba także zadbać o picie odpowiedniej ilości wody.