Niektóre rodzaje diet ketogenicznych mogą nasilać stany zapalne skóry

Niektóre badania sugerują, że diety ketogeniczne mogą pomóc w radzeniu sobie z objawami cukrzycy typu 2 i chronić przed pogorszeniem funkcji poznawczych, a lekarze czasami zalecają osobom z padaczką stosowanie takiej diety w celu zmniejszenia częstości napadów. Jednak diety keto wiążą się również z pewnym ryzykiem i skutkami ubocznymi, takimi jak objawy grypopodobne i wysypki. Badanie na myszach ze stanem zapalnym skóry przypominającym łuszczycę sugeruje, że diety ketogeniczne o najwyższej podaży tłuszczu mogą zaostrzyć takie problemy skórne.

Dieta ketogeniczna szkodzi przy łuszczycy?

Naukowcy karmili różne grupy modeli myszy ze stanem zapalnym skóry przypominającym łuszczycę różnymi rodzajami diet ketogennych, w tym dietą o wysokiej zawartości trójglicerydów średniołańcuchowych (MCT) – to rodzaj tłuszczu pochodzącego z kokosa. Odkryli, że diety o wysokiej zawartości MCT – szczególnie jeśli zawierały również kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące z oleju rybnego, orzechów lub nasion – pogarszają stan zapalny skóry u myszy.

Zespół miał również nadzieję dowiedzieć się, czy diety oparte na długołańcuchowych trójglicerydach (LCT) mogą spowolnić postęp zapalenia skóry przypominającego łuszczycę. Ich eksperymenty nie potwierdziły tego efektu, ale wykazały, że bardziej zrównoważona dieta ketogeniczna nie pogarszała stanu zapalnego skóry.

Dieta nie zaostrzy stanu zapalnego, ale też go nie złagodzi

Dobrze zbilansowana dieta ketogeniczna, ograniczona głównie do LCT, takich jak oliwa z oliwek, olej sojowy, ryby, orzechy, awokado i mięso, nie zaostrza stanów zapalnych skóry. Przy tym diety ketogeniczne uzupełnione MCT nie tylko indukują ekspresję cytokin prozapalnych, ale także prowadzą do kumulacji neutrofili, czyli białych krwinek, które odgrywają kluczową rolę w odpowiedziach immunologicznych w skórze, co powoduje gorszy wygląd kliniczny skóry.

W przyszłości naukowcy chcą zbadać wpływ diety ketogenicznej na stany zapalne skóry w perspektywie długoterminowej. Miałoby to na celu ustalenie, które diety keto są potencjalnie szkodliwe w kontekście zdrowia skóry i które – jeśli w ogóle – mogą być pomocne.

Mimo ostatnich ustaleń badacze twierdzą, że osoby stosujące dietę ketogeniczną nie powinny się martwić: w badaniu zespół karmił myszy dietą o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu (77 procent), która raczej nie dotyczy zdecydowanej większości osób. Niemniej jednak mówią, że osoby z łuszczycą mogłyby unikać diet ketogenicznych, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom skóry.