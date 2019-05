To łupież czy coś gorszego? Nie lekceważ swędzenia głowy

Swędzenie głowy jest nie tylko irytujące, ale także dość krępujące. Trudno co chwilę drapać się w towarzystwie kolegów z pracy i zastanawiać się co oni o nas myślą. Wychodzenie do toalety i sprawdzanie, czy na naszym ubraniu nie widać łupieżu też nie należy do przyjemności, więc lepiej zacząć działać już na samym początku, gdy pojawi się świąd. Co może oznaczać swędzenie skóry głowy?

Łupież to zdecydowanie najczęstsza z przyczyn swędzenia głowy. Pojawia się on zarówno u małych dzieci, nastolatków, jak i osób dorosłych. W większości przypadków jest spowodowany niewłaściwą pielęgnacją skóry głowy, ale może także być objawem chorób ogólnoustrojowych, drożdżycy i innych chorób skóry oraz mieszków włosowych. Kiedy swędzenie głowy powinno nas zaniepokoić? Przyczyny swędzenia głowy i przyczyny łupieżu 1. Niewłaściwa pielęgnacja włosów i skóry głowy Co powoduje łupież i swędzenie głowy? Najczęściej jest to niewłaściwa pielęgnacja. Swędzenie skóry i jej nadmierne złuszczanie mogą być wynikiem mycia włosów w zbyt ciepłej wodzie, stosowania nieodpowiedniego szamponu i suszenia włosów suszarką. Świąd i łupież bardzo często powodują kosmetyki zawierające parabeny, SLS-y i inne chemiczne oraz podrażniające skórę dodatki do kosmetyków; znajdują się one także w szamponach dla niemowląt i małych dzieci. Kolejną przyczyną swędzenia i łupieżu może być niedokładne wypłukiwanie pozostałości środków myjących oraz mycie włosów w twardej wodzie. Świąd skóry głowy i jej nadmierne złuszczanie powodują także kosmetyki do koloryzacji i stylizacji włosów. 2. Drożdżaki na skórze głowy Uporczywy łupież i świąd, które nie mijają po zmianie szamponu i nawyków pielęgnacyjnych mogą powodować drożdżaki. W tym przypadku często obserwuje się także łojotok oraz stan zapalny skóry. Rozwiązaniem problemu jest wizyta u dermatologa i stosowanie specjalistycznych środków leczniczych, które zlikwidują przyczynę problemu. Inną i poważniejszą przypadłością jest grzybica skóry głowy. Charakterystycznym objawem tej choroby jest swędzenie głowy w konkretnym miejscu, które odznacza się wyraźnym stanem zapalnym. W miejscach zaatakowanych przez grzybicę włosy zaczynają wypadać. Nieleczona grzybica może przenieść się na inne obszary ciała oraz doprowadzić do wyłysienia. 3. Zapalenie mieszków włosowych Charakterystycznym objawem zapalenia mieszków włosowych, któremu często towarzyszy świąd skóry i tłusty łupież, są pojawiające się w okolicy włosa ropne krosty. Choroba dotyka w szczególności męską część populacji i może zaatakować także owłosioną skórę twarzy, torsu, pleców, pach i okolic intymnych. Powodują ją bakterie, których pożywką jest wydobywające się z gruczołów łojowych sebum. Łojotokowe zapalenie skóry wymaga leczenia dermatologicznego; jeżeli je zbagatelizujemy, może przerodzić się w postać ostrą, którą cechuje powstawanie wyjątkowo bolesnych czyraków oraz guzów wypełnionych ropą. Samodzielne wyciskanie takich zmian jest bezwzględnie zakazane! Leczenie obejmuje stosowanie miejscowych środków przeciwzapalnych oraz antybiotykoterapię miejscową i doustną. Kluczowa jest także właściwa pielęgnacja skóry i przestrzeganie zasad higieny. 4. Zaburzenia w wydzielaniu hormonów tarczycy Niedoczynność tarczycy także może powodować świąd skóry głowy. Towarzyszy mu przesuszenie skóry całego ciała, nadmierne wypadanie włosów oraz problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, bo niedoczynność tarczycy spowalnia metabolizm. Nieleczona choroba wyniszcza organizm i prowadzi do poważnych zaburzeń jego funkcjonowania, dlatego zauważając przesuszenie i świąd skóry, przewlekłe zmęczenie, dotkliwe zimno oraz przyrost masy ciała, trzeba skonsultować się lekarzem i wykonać badania. Inną przyczyną swędzenia może być miejscowa reakcja alergiczna, atopowe zapalenie skóry (AZS), łuszczyca, a nawet nerwica. Co jeszcze może powodować swędzenie skóry głowy? W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz pracowników oświaty może to być wszawica. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wszawicy, możemy się jej nabawić niemal wszędzie – w komunikacji miejskiej, sklepie, odbierając dziecko ze szkoły lub przedszkola, a nawet na ulicy. Leczenie jest proste, choć dość nieprzyjemne i uciążliwe. Stosuje się specjalne preparaty, które zabijają wszy i dokładnie wyczesuje się włosy z pozostałych w nich larw. Czytaj także:

Łuszczyca – masa ciała jako jeden z czynników ryzyka?