Swędząca wysypka po ekspozycji na słońce. Czy to powód do niepokoju?

Powszechnie wiadomo, że nawet krótka ekspozycja na słońce może prowadzić do poparzenia, a częste i intensywne opalanie bez zastosowania kremów ochronnych z filtrem może doprowadzić do rozwoju raka skóry. Naukowcy i lekarze nie mają wątpliwości, jak duży wpływ na skórę ma słońce. Choćby wizualny – przyspiesza starzenie się, powoduje przebarwienia i przesuszenie. Myśląc jednak o działaniu promieni słonecznych, większość z nas skupia się właśnie na poparzeniach. Niewiele osób ma świadomość, że istnieje alergia na słońce. Dokładna przyczyna nie jest znana, ale lekarze podejrzewają, że niektórzy ludzie mogą mieć predyspozycje genetyczne do tego stanu. Warto także pamiętać, że niektóre leki mogą również zwiększać wrażliwość skóry na słońce. Sprawdź, które:

Alergia na słońce – objawy

Najczęściej objawia się ona swędzącą wysypką. Jednak może również powodować ból, plamy na skórze, łuszczenie się, pęcherze, pokrzywkę. Zdarza się, że objawy pojawiają się już po kilku minutach ekspozycji na promienie słoneczne, szczególnie na początku sezonu. Później organizm może przyzwyczaić się do działania promieni, a objawy wraz z upływem lata być mniej intensywne. Jednak nie zawsze.

Na ogół wysypki ustępują same w ciągu 10 dni. Można w tym czasie stosować maści łagodzące swędzenie lub leki antyhistaminowe. W przypadku ciężkich reakcji alergicznych konieczna jest stała opieka dermatologa i alergologa.

